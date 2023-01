Fedez, Chiara Ferragni e le sopracciglia giganti: «Forse è il momento di sistemarle...». E lei reagisce così

Fedez e Chiara Ferragni sono molto attivi sui social, specialmente su Instagram dove entrambi, tra foto e storie, raccontano la loro vita ai follower. Una delle funzioni più divertenti che la piattaforma mette a disposizione degli utenti, sono i filtri e il rapper è un amante delle maschere che propone il social. Proprio in una delle ultime storie postate, Fedez inquadra Chiara con un filtro. Il video è esilarante.

In una delle ultime storie di Fedez, il rapper è in divano con la moglie Chiara Ferragni. Fedez inquadra l'influencer il cui viso è coperto da un filtro con delle sopracciglia molto scure e soprattutto molto folte. Il cantante si rivolge alla moglie dicendo: «Quand'è che dovresti fare la laminazione? Perché secondo me è ora». Chiara, ignara di tutto, risponde al marito ridendo.

Chiara Ferragni è impegnata con moltissimi progetti lavorativi tra cui anche la preparazione alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. Proprio nei giorni scorsi l'influencer ha annunciato quali saranno i brand che indosserà: Dior e Schiaparelli.