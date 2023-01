Fedez chiede a Leone: «Qual è il tuo rapper preferito?». La risposta del figlio lo lascia senza parole

Fedez spiazzato da suo figlio Leone nelle Instagram stories. Il rapper da qualche giorno si diverte a fare delle domande al figlio maggiore, utilizzando un filtro che alla fine mette i titoli di coda come se si trattasse di un film. Sono spuntate delle scene divertenti ma una delle ultime ha ammesso "ha fatto male".

La freddata di Leone

I bambini sono la bocca della verità, è risaputo, così Fede ha chiesto a Leone chi fosse il suo rapper preferito. Il bambino, senza battere ciglio, ha risposto quello che pensa, che rispecchia evidentemente di più i suoi gusti: «Gue Pequeno». Fedez incassa il colpo, anche perché non può fare altro e commenta: «Questa ha fatto male». Non solo il bambino magari non riconosce del tutto le doti artistiche del papà e ammette di conseguenza che non è il suo cantante preferito, ma fa un nome ben preciso.

Vecchie ruggini

A fare ancora più male il fatto che in passato tra Gue e Fede non ci sia stata troppa simpatia. In realtà tra i due non corre buon sangue nemmeno adesso, tanto che qualche puntata fa a Le Iene, il rapper aveva scoccato l'ennesima frecciatina al collega. Dopo la battuta di Mammucari in cui gli veniva chiesto se avesse lanciato Fedez, lui aveva risposto: «Dovevo lanciarlo più lontano».