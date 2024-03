Fedez fa gli scatoloni, trasloco da casa Ferragni: il video in ascensore con il padre

É ufficialmente iniziato il trasloco di Fedez. Capire quale e dove sia la verità non è affatto semplice: guardando ai fatti, quello che sappiamo è che Fedez ha trovato una nuova casa, un appartamento in centro a Milano mentre Chiara Ferragni è volata in vacanza a Dubai con i figli, Leone e Vittoria. Tuttavia, la crisi tra l'imprenditrice digitale e il rapper sembra sempre più profonda con il passare dei giorni.

Fedez fa gli scatoloni: il trasloco da casa Ferragni

A dimostrarlo uno degli ultimi video che Fedez ha pubblicato nelle sue Instagram stories e che mostra una pila di scatoloni pronti in ascensore.

A quanto pare, sembra proprio che il trasferimento del rapper nel nuovo appartamento sia in corso. Ad aiutarlo il papà Franco Lucia, 64 anni. «La felicità nei suoi occhi. Volevi goderti la pensione pa'? E invece. Quanti traslochi hai fatto?». Con queste parole ironizza e scherza Fedez. E il papà di Fedez, dall'espressione stanca, risponde senza pensarci due volte. «Quattro, cinque traslochi», sottolinea Franco.

Chiara Ferragni e Fedez, gelo al compleanno di Vittoria

Se il compleanno di Leone, 6 anni, aveva puntato i riflettori sul cambio strategia di comunicazione di Chiara Ferragni e Fedez, quello di Vittoria ha evidenziato il baratro che oggi si è aperto davanti alla coppia. La piccola di casa ha compiuto tre anni lo scorso sabato e per lei è stata organizzata una festa in un locale di Citylife. Sia Chiara che Fedez hanno pubblicato le foto della festa ma mai insieme e sempre senza mostrare i volti dei figli. Una decisione che sarebbe arrivata in risposta alle diffide che i due si sono inviati reciprocamente.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, alla fine della festa, però, sembrerebbe che Fedez abbia avuto uno scatto di nervi e se ne sia andato, accompagnato dalla sua assistente, dopo un litigio con Chiara Ferragni.