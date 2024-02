Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi? Lo staff di lei smentisce: «Non si conoscono nemmeno» (ma nel 2022 si parlava di un'amicizia speciale)

«Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5, 6 anni fa». Così un componente dello staff dell'imprenditrice e influencer smentisce all'ANSA le voci circolate in queste ore di una presunta relazione tra Chiara Ferragni e l'imprenditore Tomaso Trussardi.

I rumors

Le voci su una presunta relazione tra i due era circolata in questi giorni.

L'amicizia dopo la separazione dalla Hunziker

Quando, nel 2022, Tomaso Trussardi si separò da Michelle Hunziker si vociferava che aveva trovato proprio in Chiara Ferragni una spalla su cui piangere. Mentre Michelle si faceva fotografare accanto al chirurgo Giovanni Angiolini, con cui ebbe una breve relazione, Trussardi - che gli amici descrivono come molto riservato - invece veniva consolato dagli amici, in particolare da una sua grande amica: Chiara Ferragni appunto. Il settimanale Oggi lanciò la bomba su Tomaso. «Sta superando questo momento difficile grazie alla famiglia e agli amici. Forse non tutti sanno che, in particolare, si è avvicinato negli ultimi tempi all'amica Chiara Ferragni. Un rapporto che nei salotti milanesi non è passato inosservato», scriveva Alberto Dandolo sulla rivista. A quanto pare, Trussardi trascorreva molto tempo a Milano - pur abitando a Bergamo - per stare vicino alle due figlie e all'ex moglie, garantendo così una clima familiare disteso.

Fedez infastidito

Il sito Dagospia, però, rincarò la dose di gossip e - riportando la notizia della sintonia tra Tomaso Trussardi e Chiara Ferragni - insinuò qualche dubbio sul rapporto di amicizia, che lega l'influencer all'erede della maison Trussardi. Tanto che qualcuno vociferava che Fedez era infastidito dell’amicizia che legava lei al rampollo della famosa casa di moda fresco di separazione. Le voci di una presunta crisi poi si smorzarono e quello tra Ferragni e Trussardi fu bollato come un semplice rapporto di amicizia. Chiara spazzò via ogni rumor con un post, scrivendo su Instagram: «L’amore della mia vita Fedez ha bisogno di un sostegno extra in questi giorni. Ti amo più che mai amore mio e starai bene presto, sempre circondato dall’amore di tutta la famiglia». Ma ora che le cose sono cambiate, il gossip torna a circolare. Anche se i due, ora, negano persino di conoscersi.