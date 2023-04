Francesco Totti, il tenero abbraccio con Isabel che commuove: cosa ha scritto

Un papà innamorato e «senza parole». Avrà perso la villa all'Eur, avrà perso Rolex e borse, ma di certo Francesco Totti tiene saldo il suo amore per i figli. E lo dimostra costantemente, come nell'ultima story che lui stesso ha pubblicato su Instagram: uno scatto che lo ritrae in un abbraccio sorridente con la piccola Isabel, corredato da cuoricini e la scritta «senza parole».

Dopo la separazione chiacchieratissima da Ilary Blasi, Totti sta cercando pian piano di riprendere la sua vita. Accanto a lui, l'inseparabile Noemi Bocchi che ormai è ufficialmente la nuova compagna. Ma, nonostante il divorzio, sembra che Ilary e Totti stiano mantenendo un rapporto civile per amore dei figli. Ed è quanto emerge, appunto, dalla story pubblicata dall'ex Capitano della Roma. Con la piccola Isabel, la terzogenita, Totti ha un rapporto molto affettuoso e un legame forte. Nulla da togliere anche al rapporto con Cristian e Chanel che, ormai, sono sulla soglia della maggiore età. Sguardo innamorato e sorriso a 36 denti: l'ex capitano sembra sciogliersi di fronte alla sua piccola Isabel.