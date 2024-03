Francesco Totti e Ilary Blasi, l'ex concorrente del Gf Vip: «Si sono conosciuti grazie a me. Il divorzio? Occorre rispetto»

Francesco Totti e Ilary Blasi, una storia d'amore che ha conquistato per tanti anni i fan della coppia ma che ora è giunta al capolinea. Dopo le nuove rivelazioni di Ilary Blasi nel documentario Unica e nel libro Che stupida, negli ultimi mesi si è tornati a parlare a lungo del matrimonio tra la conduttrice e Francesco Totti e delle cause che li hanno portati a prendere la decisione di separarsi. L'ex Gf Vip Antonella Mosetti ha raccontato dei curiosi retroscena sui due, soprattutto sugli inizi del loro amore.

Il periodo d'oro

Nel corso di un’intervista a «Storie di donne al bivio», condotto da Monica Setta, l’ex vippona Antonella Mosetti ha raccontato come è avvenuto il primo incontro tra Ilary e Francesco.





L'incontro con Francesco Totti

Per prima cosa l'ex vippona ha spiegato di aver conosciuto Alessandro quando era piccola e di averlo poi rincontrato in seguito, presentandogli anche il marito Alex Nuccetelli: «Io conobbi Francesco già da piccolina.

Poi feci questo programma, ‘Non è la Rai’, e mi sposai con Alessandro. Ci rincontrammo con Francesco nei locali romani in cui mio marito lavorava. Li presentai e diventarono piano piano grandi amici».

La Mosetti ha poi continuato spiegando che Francesco chiese loro di conoscere Ilary e così i due decisero di organizzare una cena a casa loro a cui parteciparono anche la Blasi con la sorella: «Francesco disse a me e Alessandro che aveva il piacere di conoscere Ilary, che faceva all’epoca un programma televisivo. Io me ne occupai di meno perché avevo già la bambina e lavoravo tanto. Feci fare di più ad Alessandro e facemmo una cena a casa nostra dove venne Ilary con la sorella, Francesco, io e Alessandro. Così nacque la loro storia. Eravamo due coppie molto unite, uscivamo tanto insieme. Io mi dovevo svegliare presto perché avevo una bambina. Loro erano molto più liberi. Facevamo delle cene meravigliose tutti insieme, anche con la famiglia di Ilary, di Francesco, la nostra».

Il divorzio della coppia

Infine, l’ex concorrente del Gf Vip ha anche detto la sua sul divorzio tra il calciatore e e la conduttrice:

«Sono molto rispettosa perché ho sofferto sempre tanto per le maldicenze. Diciamo che in casa loro non ci sono stata e non posso sapere, sono molto rispettosa perché ho sofferto sempre tanto per le maldicenze».