Georgette Polizzi, la visita medica preoccupa i followers: «Mi avevano trovato una massa sospetta»

Paura per Georgette Polizzi che ha confessato ai suoi followers di essersi dovuta sottoporre a un esame al seno. L'ex protagonista di Temptation Island ha voluto condividere sul suo profilo Instagram una paura che per ora sembra essere scongiurata sulla sua salute, dopo che ormai da anni lotta contro la sclerosi multipla.

Georgette, che ha raccontato prima la sua malattia e poi ha parlato della sua sterilità a chi la segue da anni, ha sempre voluto dare anche un messaggio di ottimismo e di rinascita. Da anni ormai in cura, spiega di riuscire a gestire una malattia difficile che chiama la bastarda, grazie al percorso di Pma è riuscita ad avere la sua bambina, Sole, cercando di incoraggiare e supportare tutte le donne che vivono e affrontano i suoi stessi problemi. Tempo fa aveva parlato di visite di accertamenti ma oggi è tornata sull'argomento.

«Non si tratta della bastarda, io cerco di sdrammatizzare ma me la sto facendo addosso. Ho già dato nella mia vita, spero che le cose non vadano sempre male», ha esordito prima di andare a fare la visita medica, ma subito dopo essere uscita dal dottore ha spiegato di cosa si trattava e ha rassicurato i fan: «Mi avevano trovato una massa sospetta nel seno, dai primi accertamenti per fortuna sembra non essere nulla di grave, devo ancora fare la mammografia per maggiore certezza, ma mi hanno già rassicurata». Conclude Georgette quasi commossa, felice che questa volta la vita le abbia risparmiato l'ennesima dura prova.