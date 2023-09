​Giorgia Soleri e il sex toy curativo per la vulvodinia: «Lo uso la sera per mezz'ora e mi rilassa»

Giorgia Soleri è tornata a parlare della sua vulvodinia. L'attivista, ex fidanzata del frontman dei Maneskin, infatti, è diventata famosa proprio grazie al racconto di un tipo di patologia ancora poco conosciuto.

Tramite lo strumento dei social, la 27enne milanese ha confessato più volte i dolori provati e il percorso che sta facendo per superare questo tipo di problema o, quantomeno conviverci in modo più semplice.

Di recente, l'influencer ha spiegato che la vulvodinia, cioè l'insieme dei dolori e fastidi all'altezza del pavimento pelvico, è personale.

Gli esercizi, quindi, sono da intendersi in maniera mirata e specifica, presumibilmente diverso per ogni persona.

«Ci sono esercizi utilissimi: c'è l'automassaggio che mi ha insegnato la fisioterapista - ha spiegato Giorgia Soleri nelle sue Instagram stories - Io non sono mai riuscita a farlo perché ho le unghie che sembrano delle lame e perché mi faceva particolarmente male, quindi ho comprato uno strumento e dei dilatatori da tenere all'interno, come fossero una maschera in posa. Li tengo una mezz'oretta la sera e servono a far rilassare la muscolatura».

Rispondendo alle domande dei fan, l'influencer ha poi scherzato: «Con tutte le visite e gli accessi in pronto soccorso per il dolore pelvico penso mi abbia visto a gambe aperte anche l'ultimo specializzando della provincia di Varese».