Giulia De Lellis, in lacrime confessa: «Non lo vedo da 15 giorni, mi manca. L'intervento pare sia andato bene»

Giulia De Lellis in lacrime su Instagram ha raccontato di star vivendo un periodo non molto piacevole che nella giornata di oggi ha avuto il suo apice. Tommy, il suo amico a quattro zampe, ha subito questa mattina un'intervento particolare.

Per la beauty influencer ex corteggiatrice di Uomini e donne, la mancanza del suo cagnolino si inizia a far sentire e in lacrime sui social ha confessato: «È in una clinica, non lo vedo da 15 giorni, mi manca».

«Tommy è in una clinica dove ha iniziato un percorso per affrontare un'operazione molto delicata alla testa.

Dopo vari check e cure ha avuto l'ok per l'operazione. Stamattina alle 10 è iniziato l'intervento. Abbiamo trovato persone che oltre a essere grandissimi professionisti sono anche essere umani strepitosi, ci stanno aiutando sotto ogni punto di vista - ha raccontato questa mattina l'influencer -. Non ne sto parlando tanto perché mi crea ansia e paura. Se avete un animale che vi sta a cuore mi capirete. Speriamo che l'operazione vada bene. Quando uscirà dal reparto un po' più delicato potremo andarlo a trovare. Dovete sapere che io con Tommy ho un rapporto sano, ma non lo vedo da 15 giorni e mi manca il mio cane. Speriamo che recuperi la vista, non se lo merita di stare male».

«Io mi sono data una sistematina, mi sembrava una mancanza di rispetto nei miei confronti da beauty influencer - ha detto Giulia De Lellis nelle sue Instagram stories -. Tommy ha finito l'operazione. I dottori erano soddisfatti di come è andato l'intervento. Poi recupererà la vista. Ero talmente presa a male che mi sono fatta anche una mezza piega. Ora vado ad un appuntamento di lavoro e spero di mangiare qualcosa, perchè in tutto ciò mi sono anche dimenticata», ha concludo l'influencer.