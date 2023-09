Grande Fratello, Samira Lui prima e dopo la chirurgia estetica: «Irriconoscibile»

Il Grande Fratello sta iniziando a decollare e le prime dinamiche della casa stanno mettendo già a dura prova i rapporti tra i coinquilini. Durante la puntata di ieri sera, 21 settembre, la casa si è schierata (quasi) interamente contro Beatrice Luzzi, ma l'attrice non si è fatta abbattere e, grazie all'immunità di Cesara Buonamici, può stare tranquilla almeno per questa settimana. Una delle protagoniste della puntata è stata sicuramente Samira Lui che con la sua storia privata ha commosso il pubblico. I fan rimangono sempre incantati dalla sua bellezza che potrebbe sembrare del tutto naturale, ma stando ad alcune foto che circolano sul web, l'attuale gieffina avrebbe fatto ricorso ad alcuni ritocchi estetici.

Samira Lui è una delle concorrenti più belle del Grande Fratello, con la sua bellezza esteriore e interiore sta conquistando il cuore del pubblico.

Tuttavia, la bellezza esteriore è stata sicuramente aiutata con alcuni interventi chirurgici che hanno fatto emergere ancora di più i lienamenti dolci della modella.

Dal confronto con due foto, prima e dopo, e mettendo da parte il trucco e il make up che hanno sicuramente giocano un ruolo molto importante, Samira sembra essersi sottoposta ad una rinoplastica per migliorare la forma del suo naso poco armonioso e ad alcune punture di filler per allungare e aprire di più gli occhi.

Nulla di eclatante, la bellezza di Samira non è stata messa in discussione, ma questi lievi ritocchi hanno sicuramente aiutato la modella a sentirsi più sicura di se stessa.