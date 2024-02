Ilary Blasi: «Una meravigliosa sorpresa», con I love you a Bastian Muller

Ilary Blasi e Bastian Muller sono più innamorati che mai e i due hanno approfittato dell'assenza dei figli di lei (in vacanza con il papà Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi) per partire verso il Sudafrica e dedicarsi a tantissime avventure nel deserto, con safari e alloggi nel lusso. L'ex conduttrice dell'Isola dei Famosi (quest'anno al suo posto ci sarà Vladimir Luxuria) ha condiviso sui social una dedica molto dolce al suo compagno, con cui ormai sta da oltre un anno.

Ilary Blasi ha voluto ringraziare il suo compagno Bastian Muller per la spendida vacanza in Africa con una storia su Instagram in cui i due appaiono sorridenti e innamorati, nonostante lei si trovi nel bel mezzo del divorzio da Francesco Totti che la sta facendo soffrire molto.

«Grazie per questa meravigliosa sorpresa, è stata un'esperienza incredibile.

I love you», ha scritto l'ex letterina, ormai piena d'amore verso il suo compagno, l'imprenditore Bastian Muller.