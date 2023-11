Ilary Blasi, Fabrizio Corona la prende in giro con un vibratore: «Ca*** solo un caffè? Ma dai»

Ilary Blasi, in questi giorni, è al centro del gossip: il suo docufilm targato Netflix e intitolato Unica ha fatto molto discutere. C'è chi crede totalmente alle sue parole, chi pensa che sia giusto sentire anche la campana di Francesco Totti e chi, invece, non crede a nulla di ciò che viene raccontato nel film ma che ha una versione completamente diversa come, ad esempio, Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi, che si è scagliato contro Ilary su Instagram, l'ha presa (nuovamente) di mira.

«Ca*** Ilary, hai bevuto soltanto un caffè? Ma dai». È questa la didascalia che Fabrizio Corona ha scelto per il suo ultimo post Instagram in cui dà contro, ancora una volta, alla versione sulla separazione da Francesco Totti che Ilary Blasi racconta in Unica. Lei sostiene di non averlo mai tradito e di avere preso solamente un caffè con il ragazzo che l'ex capitano della Roma pensava fosse il suo amante e cioè l'ex ballerino di Amici, Alessio La Padula. Corona, tuttavia, non demorde e in un video Instagram spiega che la conduttrice si era incontrata più volte con il ragazzo e «non per fare merenda». Quindi, l'ex re dei paparazzi continua a sostenere questa sua tesi con un altro video che ha pubblicato nelle scorse ore sul proprio profilo social. Fabrizio Corona stringe in mano un vibratore accesso che posa sopra una moka del caffè e dice: «Ca*** Ilary, hai bevuto soltanto un caffè? Ma dai».

Ma non è finita qui, perché come Ilary Blasi racconta che l'amante di Francesco Totti era Noemi Bocchi, che ora è diventata la compagna ufficiale.

Anche Fabrizio Corona ha qualcosa da dire sulla donna. Infatti, ha annunciato sul proprio profilo Instagram che oggi, giovedì 30 novembre, rivelerà tutta la verità su colei che ha conquistato il cuore del Pupone.