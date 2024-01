Ilary Blasi: «Il matrimonio con Bastian Muller? Non ho pregiudizi, dicono che il secondo è anche più bello. A Totti e Noemi auguro felicità»

Al suo ex marito Francesco Totti e alla nuova compagna Noemi Bocchi augura tanta felicità: «Spero che siano felici. Almeno ne sarà valsa la pena». Ilary Blasi sembra aver mai chiuso con il passato e sempre più orientata verso il futuro tanto da pensare anche a ipotetiche nuove nozze. «Bastian? Non ho mai parlato di lui perché tutto questo non lo riguarda - dice - Non ho pregiudizi verso il matrimonio. Dicono che il secondo è anche più bello». La conduttrice torna con un nuovo capitolo della soap opera sulla fine della sua storia con l'ex capitano della Roma con una nuova intervista a Sette che anticipa l'uscita del suo libro "Che stupida". Proprio mentre Cristiano Iovino, il personal trainer con il quale la protagonista di "Unica" aveva parlato di «un caffè», raccontava al Messaggero che tra loro ci sarebbe stato un rapporto ben più intimo.

La relazione aperta

Ilary Blasi racconta di aver scelto inizialmente il silenzio, nonostante le numerose voci e le apparizioni televisive di persone che parlavano della sua vita privata. Tra le accuse più dolorose, quella di una presunta relazione aperta con Totti: «Forse lo era, ma solo da una parte. Non la mia. È stato detto che avevo 10 amanti. A quel punto la fantomatica coppia aperta non mi è andata più bene. Non dovevo chiudere gli occhi e stare zitta perché avevo avuto la fortuna di essere stata “la prescelta” del calciatore di fama planetaria. In ballo c’era la mia integrità come donna».

Cristiano Iovino

Mentre l'intervista era in corso di pubblicazione, sono emerse nuove rivelazioni riguardanti una presunta relazione tra Ilary Blasi e Cristiano Iovino, il personal trainer e imprenditore che al Messaggero ha dichiarato che tra loro c'era molto più di un caffè, come sostenuto dalla showgirl nel documentario Netflix "Unica", bensì una «frequentazione intima».

Ilary, nell'intervista rilasciata al settimanale del Corriere, non ha mai fatto riferimento all'accaduto, concentrandosi piuttosto sul suo matrimonio con Francesco Totti, ma ha prontamente smentito il presunto amante: «ha ribadito che la sua verità resta quella raccontata» nel documentario di Netflix e nel libro “Che stupida - La mia verità” in edicola dal 30 gennaio.



La prova nelle chat



Ma il Messaggero torna sull'argomento, e se la diretta interessata smentisce, porta a sostegno della tesi del personal trainer le chat intercorse tra Ilary Blasi e Iovino: proprio quelle che avrebbero fatto insospettire l'ex capitano della Roma. Nelle loro conversazioni ci sarebbe la conferma che i due non avrebbero bevuto solo un caffè, niente di estramamente esplicito, ma quanto è stato sufficiente a scatenare i dubbi sulla fedeltà della Blasi. «Nei nostri incontri non si parlava molto della sua situazione in casa, ma mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda e che vivessero praticamente da separati in casa», ha detto il personal trainer della loro frequentazione. E il suo ruolo sarà fondamentale anche nella causa di separazione tra gli ex coniugi Totti-Blasi: Iovino è stato citato da Totti come testimone. Se le sue dichiarazioni non saranno smentite da altre prove a sostegno di precedenti tradimenti da parte del padre dei figli di Ilary, il giudice Simona Rossi potrebbe accogliere l'istanza di addebito della separazione alla conduttrice. In questo modo, Ilary Blasi verrebbe esclusa definitivamente dall'asse ereditario e le sarebbe preclusa la possibilità di vedersi riconoscere un assegno di mantenimento.

La tata e i Rolex

Ilary Blasi descrive il suo matrimonio con Totti come una vita privilegiata, ma anche piena di delusioni. Il licenziamento della tata della loro figlia Isabel e la questione della loro casa sono solo alcuni degli aspetti che hanno lasciato un segno nel loro rapporto. Anche la disputa sui Rolex, regali di Totti a Blasi, ha lasciato un'amarezza: «Non è stato bello, ho potuto riassumerla subito perché ho un lavoro. La casa? Sarà sua, per sempre. Sono rimasta solo per i figli. Mentre i Rolex erano i miei, erano regali che mi ha fatto. Li ha messi in una cassetta, sono segregati come avevo chiesto. Va bene così».





I tradimenti

Se Ilary Blasi nega ogni infedeltà da parte sua, dall'altra rivela che suo cognato fosse a conoscenza di alcuni comportamenti sospetti del marito. Solo dopo l'annuncio della loro separazione ha iniziato a scoprire la verità sul loro rapporto: «Sono arrivati altri tasselli, le persone hanno iniziato a liberarsi, mi parlavano. Ed ecco che mi sono trovata a dirmi: che stupida». Da qui il titolo del libro che racconta la sua verità.

L'amore diverso

La situazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è precipitata dopo il rifiuto di entrambi di sottoporsi a terapia di coppia. La loro storia è stata poi raccontata attraverso un docufilm e un libro, ma Totti ha smesso di parlare pubblicamente della loro relazione. Nonostante il dolore e la delusione, la conduttrice mantiene la porta aperta a un dialogo con Totti, sperando in un futuro di pace e armonia per il bene dei loro figli. Lo invita persino a cena, in un tentativo di distensione. L'obiettivo è trovare un nuovo equilibrio familiare: «Resta un amore diverso, dopo 20 anni rimane l’affetto: sarà sempre il papà dei miei figli e l’uomo con cui ho diviso metà della mia vita. Non volevo ferirlo con il docufilm e il libro. Volevo solo raccontare quello che è successo, dire il mio punto di vista». Ilary assicura: «La porta è sempre aperta», soprattutto perché di mezzo ci sono i figli: «Devono avere rapporti con tutti e due i genitori. La caccia ai figli è sbagliata, non c’è bisogno di tirarli dalla tua parte. Non è facile, non ne vale la pena».

Noemi Bocchi

Impossibile non dedicare un capitolo a Noemi Bocchi, l'amante che - Ilary credeva - non avrebbe mai portato allo stadio.«Invece Francesco è stato sfacciato nel tradimento. Vedi che la porta nel ristorante dove mi ha chiesto di sposarlo e crolla un altro pezzettino. In quei mesi mi cercava sessualmente? Sì, non è un elemento da sottovalutare. A noi non è successo di smettere di fare sesso. Era un elemento che mi lasciava tranquilla». La conclusione? «Spero che siano felici con Francesco. Almeno ne sarà valsa la pena».

Bastian Muller

Nel suo libro, manca il capitolo Bastian Muller. L'attuale compagno non viene mai nominato, e il motivo è presto detto: «La storia riguarda il mio passato. Lui non c’entra». Ma quando le si chiede se pensa a risposarsi, il pensiero non può che andare a lui: «Non ho pregiudizi verso il matrimonio. Dicono che il secondo è più bello».