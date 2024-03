Ilary Blasi, per Isabel la festa di compleanno è total pink: la sfilata con il tutù in tulle

Un party «total pink» celebrato proprio come si deve: tema Bratz. L'ultima a farsi coccolare da mamma Ilary Blasi è Isabel Totti, la piccola di casa che il 10 marzo ha compiuto 8 anni. Molto amata anche dai fratelli maggiori, Cristian e Chanel, la bambina è circondata d'affetto.

Il mega party organizzato da mamma Ilary mostra un alto tasso di tenerezza e felicità negli occhi della piccola di casa.

A documentare tutto è Chanel, la secondogenita della conduttrice e di Francesco Totti.

Fra i vari video pubblicati sui social c'è quello della sfilata di Isabel, prima con un'amichetta e poi con Ilary Blasi.

Un party che non poteva essere festeggiato nel migliore dei modi: alla festa hanno partecipato amici della piccola e familiari. Felici e sorridenti, Ilary Blasi e Isabel mostrano una complicità molto forte. La conduttrice e la figlia si sono vestite coordinate per il party. La piccola ha scelto un outfit total pink con una gonna in tulle rosa e una t-shirt bianca firmata Bratz. Mentre Ilary Blasi ha indossato una gonna midi denim e una t-shirt total pink. Insomma, mamma e figlia hanno dato l'ennesima prova di essere strepitose e affiatate.

Dopo il video di Isabel e Ilary, Chanel ha mostrato ai suoi follower la sua sfilata: smorfiosa e simpatica, la secondogenita della conduttrice ha sfilato in passerella con due sue amiche.