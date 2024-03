Ilary Blasi e Bastian Muller, compleanno d'amore in un resort di lusso: la suite con piscina privata

Auguri Bastian Muller. Buon compleanno di lusso e coccole. E le coccole, le attenzioni e i baci sono tutti per la sua Ilary Blasi. Insieme hanno festeggiato il suo compleanno numero 37, lo scorso 11 marzo, "con un weekend - scrive il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini - all’insegna del benessere in un lussuoso resort in Svizzera, il Bürgenstock Resort & Alpine Spa di Lucerna". Uno spettacolo.

La suite

Per festeggiare al meglio la coppia ha prenotato una suite all'ultimo piano, praticamente un attico con vasca privata e vetrata panoramica per ammirare la bellezza del lago. Una nuova prova del loro amore, di una storia vera che Ilary sta vivendo dopo la difficile separazione (ancora in corso) con Francesco Totti.

La dedica d'amore

Per i suoi folllower, quasi due milioni e mezzo, ci sono le parole d'amore pubblicate sul proprio profilo Instagram: «I would meet you 100 times again… (ti incontrerei 100 volte ancora, ndr) Tanti auguri love», con tanto di cuoricino rosso.

Questo il suo messaggio a Bastian per festeggiare l'imprenditore tedesco che l'ha salvata da un periodo buio.

Poi ci sono le foto in esclusiva pubblicate da Chi a confermare che non c'è niente di costruito. Con lui, Ilary sta bene, sorride, si diverte, viaggia tanto. Una cosa che forse con Francesco mancava. Prendersi del tempo per se stessi, per loro, una coppia andata in crisi forse anni prima proprio per quella mancanza di tempo da dedicarsi a loro. Ilary ora lo fa. Non tralasciando mai la sua famiglia, sia chiaro. Ma dedicandosi del tempo, sfruttando anche il periodo senza progetti lavorativi, come quando un anno fa sono andati a New York per festeggiare il loro primo anno d'amore. Un'amore che le fa davvero bene guardando anche le sue forme sempre perfette...