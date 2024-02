Jane Alexander, l'ex del Grande Fratello: «Come Fedez faccio uso di psicofarmaci, ero alcolista e ora sono rinata»

Fedez è stato nuovamente protagonista della puntata di Pomeriggio 5 da Myrta Merlino. La giornalista ha affrontato, tra l'altro, anche un tema molto caro al rapper di Milano, quello della salute mentale. Nella sua ultima intervista e apparizione in pubblico, Fedez ha rivelato che nel periodo peggiore della sau vita era arrivato ad assumente anche sette pasticche di psicofarmaci al giorno. Questa condizione lo ha portato quasi alla morte, ma per fortuna il rapper è riuscito a rinsavire.

Jane Alexander, ospite e commentatrice di Pomeriggio 5, ha rivelato che anche lei fa uso di psicofarmaci.

La confessione di Jane Alexander

Jane Alexander ha rivelato in diretta a Pomeriggio 5 di fare uso quotidiano di psicofarmaci: «Anche io come Fedez ne faccio uso e da quando lo faccio, sempre sotto la prescrizione, sono rinata, mai stata meglio.

Io ho iniziato ad assumere psicofarmaci mentre cercavo di superare la mia dipendenza dall'alcol, ho avuto un brutto problema di alcolismo».

Myrta Merlino ha colto il momento per ringraziare il rapper milanese per l'importanza delle sue dichiarazioni che spingono altri personaggi famosi, come appunto Jane, a raccontare la loro esperienza, senza vergogna, nè timore perché di salute mentale se ne dovrebbe parlare sempre di più.