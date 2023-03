Jane Fonda regala un sex toy in diretta a Drew Barrymore: «Vedessi cosa c'è nel mio comò...»

Quale miglior modo per rilassarsi dopo una giornata di lavoro? Secondo Jane Fonda esiste una sola risposta corretta e si trova dentro il suo comò: un sex toy. Ospite di The Drew Barrymore Show, l'attrice di Grace and Frankie è stata protagonista di un simpatico siparietto che ha coinvolto la conduttrice del programma, Drew Barrymore. E, durante l'intervista, ha consegnato un regalo speciale (e insolito) alla conduttrice. Ecco di cosa si tratta.

Jane Fonda, 85 anni: l'ironia rimane ancora il suo punto forte e durante il talk show ha svelato un lato di sé che ha scatenato l'irlarità della conduttrice e del pubblico. «Jane, ho sentito che ti rilassi con bagni e meditazioni. Ma è vero che in questo potrebbe essere coinvolto anche un giocattolo per adulti?», ha chiesto la conduttrice. E la risposta dell'attrice, vincitrice di due Premi Oscar, non si è fatta attendere: «C’è il mio letto, c’è il mio comò. E nel primo cassetto del comò… vedessi cosa c’è dentro. Impazziresti».

Tra gli applausi e le risate del pubblico presente in studio, la conduttrice Drew Barrymore ha puntato l'attenzione su una scatola portata in studio sotto forma di regalo. L’ospite ha così consegnato il suo speciale regalo: un vibratore azzurro brillante che Barrymore ha finto di usare come telefono, scatenando l'ilarità tra il pubblico in studio.