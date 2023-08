Kim Kardashian, il dettaglio "non reale" nella foto notato dai fan: «Se non è photoshop c'è qualcosa che non va»

Kim Kardashian è stata "scoperta" dai fan. In uno scatto su Instagram, un dettaglio non è passato inosservato ai follower che si sono scagliati contro l'influencer e imprenitrice chiedendole spiegazioni.

L'ex di Kanye West, infatti, ha pubblicato una foto, un selfie allo specchio, ma qualcosa pare non essere al proprio posto: «Non è reale», le hanno scritto diversi utenti sul social, mentre l'accusavano di abusare di photoshop. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Nella foto condivisa negli scorsi giorni sui social, Kim Kardashian è apparsa con un top bianco e un pantalone di tuta rosa.

Capelli raccolti, selfie allo specchio, ma qualcosa non quadra. Il fianco della showgirl appare deformato, presumibilmente a causa della posa di lato innaturale, assunta per scattare la foto. Ma per i fan è un «danno da Photoshop».

«Kim non avrai esagerato con le modifiche?», le hanno chiesto gli utenti online, mentre altri: «Non è reale. Come fai a non rendertene conto? Sembri deforme».

Per altri, invece, anche se la foto non dovessere essere stata modificata, comunque non sarebbe un bell'esempio perché appare agli occhi dei suoi fan sempre più magra: «Se non è photoshop c'è qualcosa che non va. Sei diventata troppo magra», le ha scritto un utente preoccupato per la sua salute.

Lei, ignorando le critiche, ha augurato la "buona notte" in un altro post con uno scatto in cui manda un bacio ai suoi fan.