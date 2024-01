Leonardo Tano (fratello di Lorenzo): «Da piccolo mettevo i tacchi di mamma». Poi, la battutina a Lucrezia Lando

Leonardo Tano ha 24 anni ed è il più piccolo dei figli di Rocco Siffredi. Si è trasferito a Milano per studiare all'università e continuare ad allenarsi per le gare di atletica per cui ha molto talento. Lui e il fratello maggiore Lorenzo Tano (che ha partecipato all'ultima edizione di Ballando con le Stelle) hanno un bel rapporto ma si vedono poco, visto che il 27enne abita a Budapest.

Durante una diretta su Youtube, Leonardo ha risposto ad alcune domande, tra cui quella su una sua futura partecipazione al dancing show di Milly Carlucci.

Leonardo Tano ha commentato la possibilità di prendere parte al dancing show di Rai1, seguendo così le orme del fratello maggiore Lorenzo che ha trovato l'amore con Lucrezia Lando: «L’idea di fare Ballando con le Stelle mi piace, ma non il prossimo anno.

Ora voglio concentrarmi sullo sport, magari fra un paio d’anni. Magari quando Lucrezia non ci sarà più almeno sono sicuro che non mi accoppiano con lei!»

Il giovane è ancora single: «Non mi piacciono le ragazze troppo alte, massimo 1,78. Mi piacciono bionde, anche se le ultime ragazze con cui mi sono frequentato erano tutte more. Caratterialmente? Avventurosa, sportiva e selvaggia. Ovvero che non dia importanza a cose di estetica, tipo ristorante bello, eccetera. Chi è più mammone fra me e Lorenzo? Io. Da piccolo mi mettevo i vestiti di mamma, il suo pigiama, anche i tacchi. Mi accollavo molto a mia mamma, mi portava anche a fare shopping».