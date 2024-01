Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, dopo Ballando super innamorati. Ma i social li gelano

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, nei mesi scorsi, hanno fatto sognare il pubblico di Ballando con le Stelle. Il figlio maggiore di Rocco Siffredi e la ballerina di Bassano del Grappa hanno instaurato fin da subito un bel rapporto che, poi, tra un tango e una bachata, si è trasformato in qualcosa di più forte di una semplice amicizia. I due hanno ufficializzato la loro relazione sulla pista del programma condotto da Milly Carlucci e, ora, sembrano essere davvero felici, anche se, qualcuno non crede alla loro storia.

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano sembrano vivere dentro a un sogno, a una favola o, almeno, è ciò che trasmettono ai fan. Infatti, i due, da quando è terminato Ballando con le Stelle, non si sono più lasciati e sono inseparabili. Ad esempio, in questo momento, Lucrezia si trova a Budapest in Ungheria, dove vive Lorenzo insieme alla sua famiglia. La ballerina posta moltissimi contenuti social in compagnia del fidanzato e la passione tra loro si vede anche da come si guardano. «Lorenzo e Lucrezia sembrano davvero felici», parola di Selvaggia Lucarelli che, qualche giorno fa, ha incontrato tutta la famiglia Siffredi perché si trovava a Budapest con il compagno Lorenzo Biagiarelli. Nonostante, tutte le conferme social, c'è qualcuno che non crede alla relazione o, perlomeno, al fatto che la ballerina possa rimanere a lungo con Lorenzo. Negli anni, infatti, Lucrezia ha intrattenuto diversi flirt con i suoi allievi a Ballando, ad esempio, Giaro Giarratano. Si parlava anche di un'intesa speciale con Andrea Iannone, ovviamente prima di Elodie. Per queste storie passate, quindi, qualcuno dubita di lei.

Sotto all'ultimo post romantico pubblicato da Lucrezia Lando sul proprio profilo Instagram, sono apparsi commenti del tipo: «Vediamo il prossimo anno con chi si fidanzerà» oppure «A me non emozionano per niente, sarà che lei è stata con chiunque...».