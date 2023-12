Ludovica Valli operata d'urgenza: «Controllatevi sempre, rimandavo la visita da un anno...»

Ludovica Valli è nota al piccolo schermo per la sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, nelle vesti di tronista dove, tuttavia, non ha trovato l'amore della sua vita. La giovane non ha perso le speranze e pochi anni dopo è arrivato il suo attuale compagno Gianmaria Di Gregorio, con il quale ha due bambini, Anastasia (quasi 3 anni) e Otto Edoardo (quasi un anno).

Ludovica ha avuto molto successo all'interno del programma televisivo di Canale 5 ed è diventata in poco tempo una delle influencer, uscite da U&D, più seguite.

La ragazza è solita raccontare la sua vita tramite le sue storie di Instagram e non ha potuto non condividere con i suoi follower il momento delicato che ha dovuto affrontare solo pochi giorni fa.

Qualche giorno fa, Ludovica Valli aveva confidato ai suoi follower di dover fare una visita medica che rimandava da troppo tempo.

Poi la brutta notizia e l'operazione d'urgenza.

«La visita che non era andata bene... oggi mi hanno asportato un neo (sospetto da togliere assolutamente il prima possibile). Era quasi un anno che rimandavo quella visita. Un po' per paura, un po' per la "mancanza di tempo", ogni volta avevo qualche scusa diversa. Questo per dirvi di volervi bene, tanto bene e controllarvi. Controllarvi non appena sentite/ vedete in voi, sul vostro corpo, dentro il vostro corpo .. qualcosa che pensiate non vada affatto bene. O anche solo di routine (come in realtà ho sempre fatto io, ma come sono diventata mamma ho perso un po' di vista me stessa, può succedere), non me ne faccio una colpa, è la vita. Priorità. Tanti fattori messi insieme. La prevenzione è davvero importante. E ancora una volta, oggi, voglio ricordarvelo. Nel mio piccolo. Non vi nego che sono preoccupata. Non vi nego che ho tanta paura, ma sono fiduciosa. Penso positivo. Lunica cosa che posso fare ora. Difficile, ma ci si prova. Ho i miei figli, la mia famiglia che mi aiuta ogni giorno a farlo. Ora aspetto solo l'esame istologico, saranno giorni intensi (ansiosa come sono io). Vi stringo forte, volevo condividerlo con voi, ora ne sentivo la necessità», ha raccontato Ludovica mostrando sulle sue storie Instagram la foto delle bende che coprivano il neo appena rimosso.

Un'operazione d'urgenza che ha messo in allarme l'ex tronista e la sua famiglia. Per adesso, rimane in attesa di avere gli esiti dell'esame istologico.