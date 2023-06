Ludovica Valli rifatta? Gli hater accusano: «Hai le protesi al c***o». E lei risponde così

Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne sul suo profilo Tiktok ha pubblicato un video in cui è tornata a confrontarsi con i suoi fan. A dirla tutta, l'ex tronista ha risposto ad una critica che un hater le ha lasciato nei commenti sul suo profilo Instagram. «Protesi evidenti nel sedere», ha scritto un utente.



Ma facciamo un passo indietro. Ludovica Valli, nei giorni scorsi ha pubblicato un video nel quale faceva addormentare il suo secondogenito Otto a ritmo di musica e ballando. L'influencer si è mostrata in costume e proprio il suo fisico è stato oggetto di nuove critiche da parte di alcuni hater. Andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio.

Ludovica Valli, lo sfogo: «Sto crollando, è dura con due bambini. Piango un giorno sì e l'altro pure»

Ludovica Valli confessa: «Sesso con il mio compagno? Abbiamo due bambini piccoli...»

«Ho deciso di rispondere a questa domanda perché mi fa troppo ridere, almeno così stasera dormiamo tutti serenamente, vero? - ha sottolineato Ludovica Valli nel video -. Mi piacerebbe avere le protesi così farei molta meno palestra e mangerei ogni giorno schifezze, perché io adoro le schifezze.

Amo i dolci ma per la mia salute non vanno bene tutti i giorni e quindi mi limito a mangiarli una, tre volte a settimana anche se capita. Carboidrati assolutamente tutti i giorni».

Poi, ha concluso: «Ora vi mostro le mie protesi nel sedere ma anche il mio abbonamento in palestra. Ho una chiappa rilassata e ho la cellulite. Quindi qui non c'è nessuna protesi, se c'è qualche chirurgo che mi ascolta può confermarlo. Se avessi una protesi sarebbe sempre su, invece cade per terra. È tutto normale però: mi sono sempre allenata e mangio bene quindi se volete anche voi un sedere così nella norma, mi raccomando fate allenamento in palestra mangiate bene e mangiate carboidrati».