Manuel Marascio e Isabella Recalcati si sono lasciati: «Non fatemi domande sulla relazione»

Manuel e Isabella sono stati una delle coppie protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. I due sono usciti dal programma mano nella mano, mentre promettevano di impegnarsi per far andare avanti la loro bellissima storia d'amore. Manuel e Isabella erano stati anche ospiti a Verissimo per raccontare la loro favola che, tuttavia, sembrerebbe essere giunta al termine.

Andiamo a scoprire che cosa è successo.

La fine della storia d'amore

Manuel Marascio e Isabella Recalcati si sarebbero lasciati, mettendo un punto alla loro storia d'amore.

Le incomprensioni caratteriali e le difficoltà sarebbero diventate insuperabili, costringendoli a dirsi addio. Per adesso nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia che sta girando da qualche ora, ma l'ex fidanzato ha risposto ad una domanda su Instagram in modo molto sospetto.

«Mi chiedete continuamente come va la mia storia. Io non voglio creare polemiche o gossip, nè nulla! Vi chiedo col cuore di domandarmi altro! Grazie», ha scritto Manuel, alimentado ancora di più il sospetto sulla fine della loro storia d'amore.