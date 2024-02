Grande Fratello, Mirko Brunetti e Perla Vatiero sempre più vicini a un ritorno: «E comunque ti penso». La proposta di Signorini fa urlare il pubblico

Mirko Brunetti e Perla Vatiero tornano a far sognare. Durante la diretta di lunedì 5 febbraio del Grande Fratello i due ex di Temptation Island, hanno avuto l'ennesimo incontro chiarificatore, che questa volta sembra portarli sempre più verso un ritorno di fiamma. Ma andiamo con ordine.

Mirko e Perla

Il tema dell'indipendenza è sempre stato molto centrale per Perla, anche in relazione al suo rapporto con Mirko. «Per me - ha spiegato Perla - libertà vuol dire essere indipendenti e crearsi qualcosa indipendentemente dall'uomo con cui si sta. Voglio star bene con me stessa, l'ho provato sulla mia pelle, perchè quando non è così non stai bene nemmeno con la persona che ami».

Durante la diretta di lunedì 5 febbraio del Grande Fratello i due ex. Mirko Brunetti e Perla Vatiero, si sono incontrati ancora, ma questa volta il confronto è molto più intenso e fa sperare i fan della coppia che si sono dati il nome di "Perletti".

La richiesta di Mirko

Mirko Brunetti entra nella casa per parlare con Perla, Questa volta non si parla di quello che è successo in passato o nella casa.

Mirko ha bisogno di parlare solo di loro due e di avere qualche risposta da Perla. «Questo è l'unico modo per parlare e capire cosa tu hai dentro, perchè non sto nella casa. Quello che mi importa è noi due, è anche giusto che porto l'attenzione su di noi. Non che cerchi una risposta, però passano mesi, da Temptation fra poco è un anno, da quando sono uscito dalla casa sono due mesi. Sono sempre stato io a dover dare delle risposte ma ho bisogno di capire il tuo stato d'animo, questa nuova Perla cos'ha? Voglio sapere cosa ti sta passando per la testa, anche io ho bisogno di avere delle risposte»

La risposta di Perla

«Veramente sono io che voglio saperlo - ride impacciata Perla - È complicato spiegarlo, a differenza tua io ho avuto un percorso diverso, sono andata un po’ oltre la sofferenza prima di entrare qui dentro. A oggi, non so come spiegartelo, è una situazione che mi ha delusa. Oggi non faccio più l’errore che ho fatto ieri».

«Mi rendo conto che quella che dovevo cambiare io - prosegue Perla spiegando il suo punto di vista ad Alfonso Signorini - quello che lui (Mirko ndr)ha fatto dopo è stata una conseguenza. Ora sto cercando di mettermi in gioco».

Perla e Mirko di nuovo insieme?

Alle parole di Perla però c'è un Alfonso Signorini scalpitante che vuole un po' più di concretezza. «Se c’è posto per lui? Se dovessi basarmi su quello che sento o come abbiamo trascorso quei 15 giorni nella casa io dico di sì, ma ho una paura nell’affrontare il gioco e di metabolizzare tutto. Non posso permettermi di sbagliare ancora...E comunque ti penso».

Delirio in studio per questa affermazione che manda in brodo di giuggiole i fan della coppia.

A queste parole Cesara Buonamici propone il ripescaggio di Mirko. Alfonso Signorini è decisamente più tranchant «Fosse per me li rinchiuderei in una suite e butterei la chiave».