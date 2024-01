Raffaella Mennoia, l'autrice di Maria De Filippi soccorre una ragazza stuprata a Milano: «Era nuda in un parcheggio»

«Ero a Milano e alle 6 del mattino sono scesa con il cane. Ho notato una ragazza in lontananza. Era solo una silhouette, e si teneva stretta la giacca, credevo a causa del freddo. Tuttavia, una volta più vicina ho visto che la ragazza era completamente nuda sotto la giacca. Non aveva né gonna né slip, indossava solo le scarpe (…) i suoi occhi terrorizzati, la sua paura muta». Raffaella Mennoia - autrice televisiva di programmi come Uomini e Donne e braccio destro di Maria De Filippi - racconta sul suo profilo Instagram come ha soccorso una donna stuprata.

Il racconto choc

È l’alba di sabato 27 gennaio. La Mennoia esce dall’hotel a Cinisello Balsamo, hinterland nord di Milano, verso le 6. Deve portare a spasso il suo cane prima di prendere un volo per Roma. Vede la ragazza seminuda, spaesata, vagare per il parcheggio. Una scena sconvolgente, eppure drammaticamente reale: «Non aveva né gonna né slip, indossava solo le scarpe. Mentre ci avvicinavamo l'una all'altra, mi sono fermata per chiederle cosa stesse succedendo - continua -. Non sapevo cosa dire esattamente. Ma lei non si voleva avvicinare più di tanto ed era chiaramente sotto choc, con occhi persi, impaurita. Subito dopo si è girata ed è andata dietro alle macchine parcheggiate. Non voleva che mi avvicinassi e mi ha fatto segno di aspettare, quindi sono tornata in albergo per informare la reception della situazione. Ho chiesto loro di chiamare la polizia e nel frattempo ho portato il mio cane in camera. Quando sono scesa di nuovo, la ragazza non c'era più. Nel frattempo, la polizia era arrivata».

Cosa è successo

La giovane con sé non ha documenti. Ha solo 20 anni, è di origini sudamericane e risiede in un centro a nord ovest del capoluogo lombardo. La notte prima è arrivata alle porte di Milano per andare a far serata in una discoteca di musica sudamericana della zona, racconta il Corriere della Sera.

«Una volta arrivata a casa a Roma ho chiamato l'albergo e mi hanno detto che la ragazza era stata portata in ospedale. Violentata e abbandonata nel parcheggio dell'albergo.

Nuda». Un episodio sconcertante: «Sono ancora sotto shock per quello che ho visto: la ragazza che camminava nel parcheggio, totalmente nuda, tenendosi stressa la giacca, l'unica cosa che poteva confortarla e abbracciare. I suoi occhi terrorizzati - conclude - la sua paura muta. Sola. La violenza che sia su un bambino, su una donna o su di un animale, è mostruosa». Tanti i commenti increduli, disgustati, per l'ennesimo episodio di violenza su una donna.

Chi è Raffaella Mennoia

Raffaella Mennoia esordisce sul piccolo schermo come postina di C’è Posta per te di Maria De Filippi nel 2000. Riesce a ottenere il ruolo facendosi notare con dei commenti piuttosto brillanti durante una delle primissime edizioni di Uomini e Donne, quando ancora gli interventi del pubblico ospite in studio erano una parte importante della trasmissione, che le permettono di attirare l’attenzione di Alberto Silvestre, uno degli autori del programma. Successivamente all’esperienza da postina, si sposta dietro le quinte del programma ed entra a far parte della redazione dello stesso. Diventa poi un’autrice anche di Uomini e Donne, lavoro in cui si dimostra straordinariamente brava tanto da diventare la responsabile del programma. È lei, infatti, a scegliere i tronisti e le troniste nelle varie stagioni e a gestire i retroscena, le segnalazioni e le storie del programma. Dal 2017 è anche una delle autrici e delle responsabili di Temptation Island. Raffaella Mennoia ha al suo attivo anche alcune esperienze da attrice; infatti, è comparsa in piccoli ruoli in alcune fiction di successo come Carabinieri, Distretto di polizia e Grandi Domani. A settembre del 2021 pubblica un libro, Cupido scansati, ispirato alla sua ormai più che decennale esperienza all’interno della redazione di Uomini e Donne.

L'amore e l'amicizia con Maria

Dal 2017 Raffaella Mennoia è sentimentalmente legata al campione di arti marziali miste Alessio Sakara, noto anche per aver partecipato al reality show Pechino Express e per essere uno dei conduttori di Tu si que vales dal 2017. La coppia convive a Roma e ha un cane di nome Saki, conosciutissimo tra gli spettatori affezionati di C’è Posta per te. Raffaella Mennoia non è solo il braccio destro di Maria De Filippi, in quanto autrice di quasi tutti i suoi programmi, ma la considera anche una delle sue migliori amiche.