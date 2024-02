Martina Colombari, bikini in piscina a Dubai: «Ma non puoi fare il bagno dopo l’operazione!»

Martina Colombari è stata di recente operata all'addome d'urgenza a causa di una peritonite che l'ha costretta al ricovero in ospedale. Dopo una settimana infernale, l'attrice è tornata a casa per poi volare verso gli Emirati arabi per godersi alcuni giorni di puro relax e riprendersi totalmente dall'operazione.

Il peggio è passato per Martina che adesso si trova a Dubai e condivide le foto in piscina in bikini. Tuttavia, queste foto non venogno molto apprezzate dai follower che, preoccupati per lei si raccomandano molto caldamente di evitare di farsi il bagno, visto che solo pochi giorni prima è stata costretta a sottoporsi ad un'operazione che le ha lasciato i segni di sutura. L'attrice ha risposto in modo molto perentorio a chi voleva alzare una polemica al riguardo.

Martina Colombari ha condiviso sui suoi profili social alcune foto che la ritraggono con un bikini blu, in piscina con mezzo busto in acqua e l'altra metà fuori.

Tra i vari commenti sulla sua splendida forma fisica mai persa, in molti l'hanno criticata per il bagno in piscina nonostante fino a qualche giorno fa si trovasse in un letto d'ospedale a causa di un'operazione chirurgica d'urgenza: «Martina abbi pazienza, ma cerca di spiegare che tipo di intervento che hai avuto, magari lo hai fatto in laparoscopia, altrimenti ci sentiamo tutti noi operati d'urgenza, presi in giro alla grande. Non si può essere in questo modo, io ho portato la pancera per due mesi».

Martina Colombari ha risposto alle numerose critiche sulle sue storie Instagram, dicendo: «Ovviamente non ho fatto il bagno! Dovete sempre creare polemiche». In molti lo avevano ipotizzato nei commenti, scrivendo che avesse bagnato solo le gambe e che non si fosse fatta il bagno, ma le critiche erano di gran lunga più numerose.