Michelle Hunziker, l'amore con Alessandro Carollo è sempre più forte: «Bellissimo»

La storia d'amore tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sta facendo sempre più seria. La coppia ha trascorso le vacanze di Natale insieme, sulla neve, con le figlie di lei, Sole e Celeste. Un quadretto familiare che ha rafforzato ulteriormente il rapporto tra i due e ha avvicinato l'osteopata alle piccole, creando un bel legame tra di loro. Il futuro da progettare insieme sembra essere bellissimo, ma anche il passato merita la stessa attenzione, soprattutto quando si sono attraversati momenti molto difficili, come il periodo buio di Michelle Hunziker, all'interno della setta.

La vita di Michelle Hunziker non è mai stata tutta rose e fiori. Per arrivare dove è adesso, alla sua stabilità lavorativa e affettiva, ha dovuto affrontare delle sfide molto difficili che spesso sembravano, addirittura, più grandi di lei. Un tassello delicato della sua storia è sicuramente quello dellla setta, di cui è stata prigioniera per 5 anni, che l'ha portata ad allontanarsi dalla sua famiglia e da Eros Ramazzotti, all'epoca suo marito.

Alessandro Carollo, il nuovo fidanzato di Mich, ha voluto scoprire piano piano questo lato ombroso della vita della showgirl e per farlo si è affidato alle parole della stessa conduttrice e del suo libro, “Una vita apparentemente perfetta”, che ha condiviso sulle sue storie Instagram, con un commento «Bellissimo».

Il tema è molto complesso e fa ancora male, ma Alessandro ha cercato il modo più delicato per sapere di più su Michelle Hunziker e i fan della conduttrice sono molto felici che lei abbia accanto a sé un uomo così sensibile.