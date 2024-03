Michelle Hunziker a Verissimo, la sorpresa di Ilary Blasi e la stoccata a Selvaggia Lucarelli: «Bisogna stare attente a gettare fango»

Michelle Hunziker è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo per parlare della sua nuova edizione di Michelle Impossible. La padrona di casa ha voluto iniziare con una sorpresa incredibile da parte di una delle amiche più vicine a Michelle, Ilary Blasi che ha detto: «Io e Mich ci conosciamo da un po’ e negli ultimi anni ci siamo avvicinate molto. Ti ho vista nei momenti più belli e più difficili della tua vita, sempre con il sorriso perché tu sei così: sei forte, energica, non ti fermi mai, tra lezioni di canto, ballo.. Ma non sei stanca? Hai anche una certa età, non ti viene voglia di stare a letto? Noi abbiamo un weekend in sospeso, tu fai quello che devi fare con Michelle Impossible e poi si parte!»

Ma non solo il weekend fuoriporta. Tanti sono stati gli argomenti toccati durante l'intervista.

Michelle Hunziker su Ilary Blasi e il divorzio da Totti

Michelle Hunziker ha voluto ringraziare Ilary Blasi del video regalo. «Abbiamo un weekend in sospeso, vieni anche tu Silvia. Ilary è una donna molto forte, una bravissima mamma. Anche nel momento più difficile ha saputo stare in silenzio quando doveva, e poi, quando doveva parlare, lo ha fatto sempre con eleganza e nel rispetto», ha detto Michelle, commentando indirettamente il divorzio tra la Blasi e Totti.

Doppia difesa e la stoccata a Selvaggia Lucarelli

Michelle Hunziker ha parlato anche di Doppia Difesa, l'associazione nata dall'idea della Hunziker e dell'avvocata Giulia Bongiorno: «Doppia difesa? È un progetto molto importante che porto avanti con Giulia Bongiorno dal 2007, soprattutto dopo aver sofferto di una situazione molto delicata che metteva in pericolo la vita di mia figlia Aurora Ramazzotti.

Ecco come nasce Doppia Difesa. Tante donne denunciano, ma muoiono nell’attesa di giudizio. Lottiamo nel quotidiano con beneficenza, ma questa non deve essere sbandierata, la beneficenza si fa e basta. Doppia difesa è un progetto di vita. Non ho risposto a quella polemica perché la nostra fondazione è onesta e trasparente. Non siamo una fondazione fantasma, anzi. Noi operiamo e se c’è qualcuno che ha lottato per avere due leggi, uno sullo stalking e “codice rosso”, quella è Doppia Difesa».

Poi, la stoccata a Selvaggia Lucarelli che negli ultimi giorni ha criticato l'operato dell'associazione: «Certe volte bisogna stare attente a gettare fango su realtà che ci mettono tanto cuore».

Il ricordo del suocero Rodolfo

Qualche giorno fa è venuto a mancare Rodolfo, il papà di Eros Ramazzotti ed ex suocero di Michelle Hunziker. Lei ha voluto ricordarlo e mandare un bacio all'ex marito: «Rodolfo è stata la persona che mi ha accolta come una figlia, la mia famiglia romana che è sempre rimasta. Non ce lo aspettavamo. Un grande abbraccio a lui che è volato nel cielo. Non siamo mai pronti a dire addio alle persone. La morte è un concetto molto difficile, anche se hai la fede. L’unica maniera per vivere il lutto è attraverso l’amore, pensare a quella eprosna sempre con amore. Saluto Rodolfo a cui voglio tanto tanto bene e voglio tanto tanto bene anche ad Eros».