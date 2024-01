Michelle Hunziker compie 47 anni, gli auguri del fidanzato Alessandro Carollo e Aurora Ramazzotti e la sorpresa dei colleghi

Michelle Hunziker compie 47 anni e non è mai stata più felice di così. La showgirl svizzera sta trascorrendo questi giorni in sala prove per le nuove puntate di Michelle Impossible, il suo programma giunto alla terza edizione. Una carriera che promette tante soddisfazioni e una vita privata piena d'amore, tra quello delle figlie Sole e Celeste, avute dal secondo marito Tomaso Trussardi, quello della prima figlia, Aurora Ramazzotti e il primo nipotino Cesare e poi lui. Alessandro Carollo, l'uomo che è riucito a fare breccia nel cuore di Michelle dopo il divorzio da Tomaso.

L'osteopata romano ha condiviso una dolcissima dedica sui social in occasione del compleanno del suo «angioletto dai capelli biondi».

«Qualche anno fa nasceva questo angioletto biondo.

Tanti auguri amore mio», ha scritto Alessandro Carollo su Instagram per fare gli auguri alla sua Michelle Hunziker nel giorno del suo compleanno, condividendo una foto molto rara della showgirl quando era solo una bambina, sempre bionda, sempre sorridente e felice, tratti che non l'hanno mai abbandonata.

La coppia ha ufficializzato la loro storia d'amore già da qualche mese e adesso non si nascondono più neanche dai paparazzi di Chi che li ha fotografati scambiarsi un lunghissimo bacio ad una festa.

Michelle Hunziker si trovava in sala prove quando è scattata la mezzanotte del suo compleanno. Lei è da sempre una donna instancabile che non molla e mette tutta se stessa in ogni progetto lavorativo. Il cast e la produzione dello show hanno voluto farle una sorpresa, con una torta di compleanno nel backstage e alcune bottiglie di prosecco per festeggiare insieme e cantare tutti insieme “Tanti auguri!”

La showgirl non ha rivelato come festeggerà questo giorno speciale insieme alla famiglia e i fan restano in attesa di scoprire cosa accadrà.

Non potevano mancare gli auguri di Aurora Ramazzotti, la primogenita di Michelle Hunziker. Il rapporto tra mamma e figlia è diventato ancora più forte da quando è arrivato Cesare, il primo nipotino e Auri non poteva non farle gli auguri in quetso giorno così speciale per lei.

L'influencer ha condiviso alcuni scatti insieme a Michelle, scatti di vita quotidiani, insieme a Cesare, con i bigodini in testa e quelle più ufficiali, ai vari party esclusivi con una dolce dedica: «Tanti auguri alla mia super mamma! I love you so much».