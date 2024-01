Aurora Ramazzotti, il dolce regalo a Goffredo Cerza per l'operazione: «Fiori per il mio amore» dopo il trapianto di capelli

Ci sono uomini che hanno fatto la loro "testa nuda" un elemento di forte e indiscusso sex appeal, e c'è chi ha ceduto al trapianto di capelli. E lo sa bene Goffredo Cerza, 28 anni, compagno di Aurora Ramazzotti, che nelle ultime ore ha pubblicato alcune foto nelle sue Instagram stories dove ha taggato una clinica di Milano. Si tratta del centro Insparya fondato da Cristiano Ronaldo con il manager Paulo Ramos.

Il trapianto di Goffredo Cerza

«Nuovo capello in arrivo».

Sono queste le parole che Goffredo Cerza ha scritto a corredo di un primo scatto dove si mostra in sala operatoria pronto per il trapianto. Ad attenderlo la sua Aurora Ramazzotti che ha regalato al suo compagno uno splendido mazzo di margherite bianche con qualche fiorellino giallo. «Fiori per il mio amore», ha scritto la figlia di Michelle Hunziker a corredo della foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

La caduta di capelli

La caduta di capelli dà appuntamento fisso anche ai maschi comuni, e in inverno è un passaggio quasi per tutti, donne comprese. Se si perdono fino a 100 capelli al giorno è fisiologico, mentre inizia a diventare un problema da prendere in considerazione se il numero aumenta visibilmente. Se la calvizie è considerata la "cellulite" degli uomini, ovvero quel temuto problema estetico che colpisce senza fare discriminazioni, Goffredo Cerza ha deciso di porre rimedio subito. Il compagno di Aurora Ramazzotti ha scelto così di normalizzare la sua decisione mostrando su Instagram la scelta di farsi un trapianto di capelli.