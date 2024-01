Aurora Ramazzotti, ritorno in palestra post parto: «Ecco perché non riesco a iniziare lentamente»

«Sto riprendendo ad allenarmi con molta calma, non pensavo che sarebbe stato così lento il processo ma ogni volta che vado (anche se è solo una e poi la motivazione non torna più per giorni) è come una piccola vittoria». Sono queste le parole che Aurora Ramazzotti ha scritto a corredo di un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha ripreso post parto a fare sport, sua grandissima passione ed ha mostrato ai suoi follower il suo allenamento spiegando quanto sia importante imparare ad ascoltare il proprio corpo e le proprie necessità.

Le parole di Aurora Ramazzotti

«Io credo che delle volte noi ci boicottiamo da soli ponendoci degli obiettivi troppo grandi da raggiungere - ha sottolineato Aurora Ramazzotti -.

Alcune volte sembra che quando si vuole raggiungere un obiettivo bisogna fare tutto subito. Vi faccio l'esempio della palestra. Io prima mi allenavo cinque volte a settimana. Adesso è da tanto tempo che non mi alleno (a causa della gravidanza e del bambino). Prima non era la mia priorità, ma adesso vorrei ricominciare. Ma è da tanto tempo che non lo faccio e al mio cervello non gli basta andare una volta "quando me la sento" e ricominciare lentamente. Il mio cervello pretenderebbe che io ricominciassi da dove ho terminato. Ma questa cosa non è possibile perché sono fuori allenamento e mi farei solo del male».

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha aggiunto: «Tutti purtroppo abbiamo dei pensieri invasivi. Per concludere voglio dire che alcune volte c'è bisogno di ricordarsi che da qualche parte bisogna iniziare anche se ci sembra che sia "non abbastanza". In realtà è il contrario. Portare a termine una cosa che ti sei prefissato dimostra a te stesso che puoi farlo e chissà magari creerà con il tempo delle buone abitudini che ti fanno sentire bene.