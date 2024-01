Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza compie gli anni. Gli auguri commoventi: «La mia persona nel mondo»

Oggi è una giornata molto speciale per Aurora Ramazzotti, il suo compagno e papà di suo figlio Cesare, Goffredo Cerza, compie 28 anni. La figlia d'arte non poteva non condividere sul suo profilo social un bellissimo messaggio di auguri. «Oggi è il compleanno della mia persona nel mondo. Ti amo», ha scritto Auri sulla didascalia di due scatti molto artistici che ritraggono la coppia sott'acqua mentre si abbracciano e si baciano.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono conosciuti nel 2017 grazie alla loro amica in comune Sara Daniele, figlia dell'artista Pino Daniele, e da allora non si sono più lasciati.

Goffredo Cerza si è laureato in Ingegneria Elettrica a Londra, ha frequentato un master in International Business e ora lavora come Marketing Manager e Business Analyst.

Dal periodo post pandemia ha deciso di andare a convivere con Aurora e poco dopo la coppia ha annunciato di essere in attesa del primo figlio, Cesare, che tra poco compirà un anno.