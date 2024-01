Aurora Ramazzotti, la dedica a Goffredo Cerza per il settimo anniversario: «Non so cosa ho fatto di buono per meritarti»

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno festeggiato oggi sette anni di relazione. La coppia è sempre più affiata e l'arrivo del primo figlio Cesare ha creato un legame ancora più forte tra i due.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha condiviso uno scatto molto dolce del compagno con il figlio Cesare, tra le coperte e la dedica: «Sette anni che mi domando cosa ho fatto di buono per meritarti».

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono conosciuti nel 2017 grazie alla loro amica in comune Sara Daniele, figlia dell'artista Pino Daniele, e da allora non si sono più lasciati. Goffredo Cerza si è laureato in Ingegneria Elettrica a Londra, ha frequentato un master in International Business e ora lavora come Marketing Manager e Business Analyst.

Dal periodo post pandemia ha deciso di andare a convivere con Aurora e poco dopo la coppia ha annunciato di essere in attesa del primo figlio, Cesare, che tra poco compirà un anno.