Michelle Hunziker e la tenera foto di famiglia con Aurora, Ineke e Cesare: «Tre generazioni di donne e un bignè»

C'è un modo migliore per iniziare la settimana di una foto che racconta «tre generazioni di donne»? Michelle Hunziker ha scelto di pubblicare una foto sul suo profilo Instagram che ritrae le tre meravigliose generazioni di casa Hunziker-Ramazzotti: la conduttrice, sua figlia Aurora Ramazzotti e sua mamma Ineke Hunziker. In braccio alla figlia di Michelle non poteva mancare l'ultimo arrivato in famiglia: baby Cesare, figlio di Aurora, nato il 30 marzo nella clinica Sant'Anna di Sorengo (la stessa dove Michelle Hunziker aveva messo al mondo la sua primogenita).

La foto

Michelle Hunziker con questo scatto ha mostrato ai suoi follower un tenero momento di intimità familiare.

Oltre alla somiglianza tra le donne, quello che rende spettacolare la foto è la presenza del piccolo Cesare e l'amore che lega le tre donne, palpabile anche attraverso uno schermo. Dallo scatto è possibile notare come Aurora, Ineke e Michelle stiano cercando di intrattenere il piccolo Cesare con espressioni buffe.

Numerosi sono stati i commenti. «Siete meravigliose, la dolcezza di tutte le generazioni», ha scritto una fan. E ancora: «Che foto tenerissima, tutte con lo stesso smalto poi. Siete davvero bellissime».