Nina Moric, frecciatina a Diletta Leotta ed Elisabetta Canalis: «Siete dei mostri»

Nina Moric lancia una frecciatina a Elisabetta Canalis e a Diletta Leotta dopo la loro chiacchierata nel podcast del volto di Dazn, “mamma dilettante». Le due, commentando la gravidanza, hanno ammesso che sentir muovere le proprie bambine nella pancia non è stata una bella sensazione, e hanno definito le figlie in quel contesto come degli alien, ironizzandoci su. Un'ironia che però non è affatto piaciuta alla modella croata che ha commentato.

In una delle sue storie, senza fare tag, o riferimenti espliciti, ha detto: «Ho visto un'intervista terrificante.

Soltanto una sfumatura (Universo ti ringrazio) di una che sta per diventare madre e un'altra che lo è. Anch'io sono madre e mio figlio non era il mostro che si prendeva lo spazio nel ventre. Siamo noi mostri pensando che questo è un sacrificio. NON LO È care mamme». Sebbene non ci sia un riferimento preciso, sembra proprio riferirsi allo scambio di battute delle due. Diletta ed Elisabetta non hanno replicato alla polemica, ma va sottolineato che nel corso dell'intervista la battuta è stata posta in modo ironico.

L'intento del podcast stesso è comunque quello di sfatare i tabù, condividere i pensieri comuni a molte mamme senza giudizi, motivo per cui il pensiero della Canalis è stato accolto senza problemi. La stessa Elisabetta aveva premesso di essersi posta il problema in passato di raccontare questo aspetto della maternità, ma che oggi ha scelto di parlarne senza limitarsi.