Andrea Delogu: «Ho fatto i debiti per andare dallo psicologo, ma sentivo che era l'unico modo per salvarmi»

Un tempo andare dallo psicologo era considerato un tabù, oggi le cose sono cambiate. Ansia e stress nella vita quotidiana di molte persone sono spesso in agguato e per questo motivo potrebbe rivelarsi utile la consulenza di un esperto e un percorso di psicoterapia. Lo sa bene Andrea Delogu che, nelle ultime ore, ha festeggiato un anniversario importante. Si tratta di un cambiamento della sua vita che ha saputo accarezzare e curare con l'aiuto di un esperto. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

In questi giorni "festeggio" 10 anni di analisi.

Ho cambiato 3 psicologi, (sono umani, bisogna cercare quello/a giusto) e un paio di vite.

All'inizio non potevo permettermelo e ho fatto i debiti, ma sentivo che era l'unica strada per salvarmi.

— Andrea Delogu (@andreadelogu) July 18, 2023