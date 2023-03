Paola Caruso, festa di compleanno del figlio dopo la malattia: «Ma dovrà curarsi per molto»

Dopo il momento buio in Egitto, Paola Caruso ha dedicato su Instagram un tenero messaggio di auguri al figlio Michele che il 2 marzo ha compiuto 4 anni: «Buon compleanno amore mio, quattro anni di noi». L'augurio è accompagnato da alcuni scatti della festa di compleanno, a tema Jurassic World, organizzata per il figlio.



Paola Caruso in lacrime a Verissimo: «Mio figlio ha perso l'uso della gamba per un'iniezione sbagliata, non è più riuscito a camminare»



Il piccolo Michele

Nato nel 2019 dalla relazione con l'ex compagno Francesco Caserta, il piccolo Michele ha anche un secondo nome: Nicola, scelto dalla showgirl in ricordo del padre adottivo, scomparso nel 2015.

Presente alla festa anche Wanda, la madre adottiva di Caruso. Sulle sue storie Instagram la showgirl ha pubblicato la foto della madre 81enne, malata di Alzheimer: «La mia mamma, amore»



La malattia

Paola Caruso a dicembre aveva fatto sapere sui social che il figlio Michele aveva avuto alcuni problemi di salute mentre si trovava in vacanza con lei in Egitto.



«Eravamo a Sharm el-Sheikh, siamo dovuti rientrare in Italia d'urgenza per una disgrazia che è capitata a Michele. È un mese che facciamo accertamenti, che facciamo terapie e continueremo a fare terapie per tanto tempo», aveva raccontato la showgirl, che, ospite a Verissimo a gennaio, aveva svelato per la prima volta cosa era successo al primogenito.



«Eravamo appena arrivati a Sharm el-Sheikh, quando a Michele è venuta la febbre. Gli ho dato dei medicinali, ma la febbre non passava, allora ho chiamato un medico, che ci ha consigliato di fargli una puntura per far passare la febbre. All'inizio ero titubante, ma poi mi sono fidata», aveva detto Paola Caruso a Silvia Toffanin.



La showgirl aveva poi raccontato in lacrime cosa era accaduto dopo l'iniezione: «Dopo una mezz'oretta dalla puntura volevo misurargli la febbre, allora ho chiamato Michele, e lui, alzandosi dal letto, è caduto... aveva proprio la gambina che penzolava. I medici mi hanno spiegato che con la puntura è stato lesionato il nervo sciatico. Ora Michele riesce a camminare con il tutore, ma senza non cammina. I medici ci hanno detto che sarà un percorso molto lungo».



«Il padre, quando l'ha saputo, ha fatto solo due telefonate e poi non mi ha più chiamata. Lui ancora non l'ha riconosciuto. Mio figlio Michele, che porta il mio cognome, ha solo me e faccio tutto io per mio figlio. Lui deve sapere che la mamma è forte, perché sono la sua unica ancora. Cerco di essere felice quando sono con lui, ma dentro sono distrutta», aveva aggiunto Paola Caruso.



Parlando della malattia della mamma aveva rivelato: «Mia mamma ha l'Alzheimer ed è anche in uno stadio avanzato. Non l'ho mai detto forse perché non l'avevo accettato io stessa».