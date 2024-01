​Paolo Ciavarro e le nozze con Clizia Incorvaia: «Voglio che mia madre sia al mio fianco nonostante la malattia»

Dalla proposta di matrimonio al racconto della loro storia d'amore, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono raccontati in una lunga intervista a Verissimo. Ospite del salotto di Silvia Toffanin, la coppia ha parlato dei preparativi delle nozze, fissate il prossimo 11 ottobre in Campania.

L'intervista

Famiglia, amore e matrimonio: questi i temi affrontati da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nel salotto di Silvia Toffanin.

Ospite di Verissimo, la coppia si è raccontata in una lunga intervista, parlando della proposta di nozze, arrivata quasi per caso: «Mia suocera mi aveva avvisata. Mi aveva detto "amore, i Ciavarro sono lenti". Ma finalmente la proposta è arrivata», ha detto l'influencer. «Io non lo sapevo. Mi è arrivato il video di una fan che diceva che Paolo mi avrebbe fatto la proposta. Così ho iniziato a cercare i vestiti da sposa e ad organizzare il tutto. Se la montagna non va da Maometto, è Maometto ad andare alla montagna». Poi, la notte di capodanno, è arrivata la proposta vera e propria: «Mentre mi preparavo, Paolo mi ha detto "sei bellissima, ma manca qualcosa". Poi è arrivato Gabriele (il figlio ndr) e mi ha portato l'anello. È stato il modo più semplice e bello. Era tutto lì, noi e Gabriele. È vero che l'amore non è racchiuso in un anello. Ma anche le più ciniche ammetteranno che tutto questo è bellissimo».

Spazio poi al racconto dei preparativi delle nozze: «Ci sposeremo l'11 ottobre. Siamo tutti e due bilancia, ottobre è il nostro mese. Sarà magico, ci sarà un'atmosfera boho chic. Saremo in Campania, a metà tra Nord e Sud. Sarà tutto all'aperto, immerso nel verde», ha detto l'influencer. Un matrimonio a cui parteciperà anche la madre di Paolo, Eleonora Giorgi: «Voglio che mia madre sia al mio fianco. Sarà una grande festa anche per questo. È molto difficile, mamma alterna giornate in cui sta bene ad altre molto più difficili. Ma non ha mai perso quell'atteggiamento positivo e il sorriso. E questo per me che sono suo figlio è un grandissimo insegnamento. Sta continuando a dare una lezione ai suoi figli. Vorrei ringraziare tutti coloro che ci stanno mostrando affetto in questo momento». Della malattia di Eleonora Giorgi, inizialmente Clizia Incorvaia non sapeva nulla: «Quel giorno io ero a provare l'abito da sposa. Paolo ha tenuto tutto per sé per non rovinare quel momento che per me era magico».

Infine, la lettera di Clizia a Paolo, letta da lei nello studio della Toffanin: «Non credevo più nell'amore, e avevo smesso di sognare il mio principe con gli occhi azzurri. Ti ho desiderato come non mai, dal primo bacio ti ho atteso per oltre tre mesi, fino a quando abbiamo fatto l'amore. Un rapporto alchemico tra due anime che si sono ricongiunte».

