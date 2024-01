Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sposi, Eleonora Giorgi: «Avrebbe potuto farla prima ma...»

È iniziato con una promessa di matrimonio il 2024 di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, pronti al grande passo. La proposta di matrimonio è arrivata a Capodanno, come raccontano i profili social dei futuri sposi. E proprio nelle ultime ore, a Pomeriggio Cinque, la mamma di Paolo Ciavarro, Eleonora Giorgi, ha commentato la proposta di matrimonio del figlio.

«Io credo che Paolo avrebbe fatto pure prima ma questo sconquasso autunnale mio ha stravolto un po' le cose - ha spiegato Eleonora giorgi a Pomeriggio Cinque - Ora però ci siamo rasserenati e speriamo bene, così loro hanno deciso di fissare delle cose, delle date e questo avvenimento.

Avrei tanto voluto una telecamere per vedere Gabri, il mio nipotino. Lui è sempre molto precisino e me lo immagino mentre andava dalla mamma con la scatolina tutto preso di sè per fare questa cosa».

Eleonora Giorgi ha ricevuto una diagnosi di tumore al pancreas. Alla fine di ottobre l'attrice, 70 anni, ha scoperto di avere un adenocarcinoma, che una tac ha rivelato sotto forma di piccoli noduli frastagliati. Alla fine di ottobre l'attrice, 70 anni, ha scoperto per caso e «con incredulità» di avere un adenocarcinoma, che una tac ha rivelato sotto forma di piccoli noduli frastagliati.