Principessa Leonor, il nuovo amore dell'erede al trono di Spagna è un milionario brasiliano

Sembra che la principessa Leonor abbia trovato l'amore in Galles, dove ha terminato gli studi all'UWC Atlantic College. Si tratta di un compagno di classe, brasiliano e milionario, Gabriel.

La notizia è stata diffusa dalla rivista tedesca Bunte, che afferma che Gabriel ha qualche mese in più di Leonor, che ha già 18 anni, a differenza dell'erede al trono di Spagna che compirà la maggiore età a ottobre. Il giovane è il figlio di una pubblicitaria brasiliana e di un banchiere della Deutsche Bank, dottore in Filosofia, laureato in una prestigiosa università degli Stati Uniti.

Nonostante la sua nazionalità, Gabriel ha vissuto la maggior parte della sua vita a New York, dove ha frequentato il liceo a Brooklyn.

I genitori sono rimasti a Wall Street, dove vivono, ma hanno mandato il giovane in Galles, dove avrebbe incontrato la principessa Leonor.

Dopo aver completato i suoi due anni di studio all'estero, Leonor torna in Spagna per continuare la sua formazione accademica presso l'Accademia militare generale di Saragozza, al fine di seguire le orme del padre.