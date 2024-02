Roberto Baggio su Instagram, la figlia Valentina che gestisce il profilo: «Il video sulla panda diventato virale in poche ore»

Roberto Baggio è sbarcato su Instagram. E chi l'avrebbe mai detto. Da quando ha smesso con il calcio si è ritirato da tutto. Vive nella sua villa nel vicentino e non rilascia quasi mai interviste. Non gli sono mai piaciute e non cambierà certamente ora. Ma questa novità, che ha già raccolto in poche ore più di 200 mila follower, ha un significato particolare? Intanti se lo sono chiesto. Non è che Roby vuole diventare anche lui un influencer? La domanda, già di per sè ironica, ha trovato però prontamente la risposta di sua figlia Valentina, la più grande dei tre, che attraverso le pagine del Corriere della Sera ha spiegato che «mio padre per sua natura papà parla pochissimo e solo quando ha qualcosa da dire: per questo si è sempre tenuto alla larga dai social».

I profili fake

Ma il merito, o la colpa è sua.

Solo sua: «Cullavo da molto tempo l’idea di portare papà su Instagram. Da dieci anni lavoro come social media manager nell’ambito della comunicazione e dell’organizzazione di eventi, quindi mi pareva sensato prendere le redini del suo profilo. Il tutto, ovviamente, in accordo con Petrone, che da trent’anni affianca papà. Quindi gliene ho parlato e, alla fine, l’ho convinto. È anche un buon modo per tenere alla larga i malintenzionati». Si perché nel tempo sono stati creati profili fake, con foto rubate e risposte in prima persona. Ora non sarà più possibile.

Il primo video

Il primo video, con Roberto Baggio sulla sua Panda tutta infangata, è diventato presto virale. «Quello che abbiamo girato l’altro giorno - continua Valentina al Corsera - è un video spontaneo, naturale: il modo più sensato e carino per far parlare papà attraverso i social. Perché lui è così: simpatico, ma anche molto poco propenso ad apparire. Il suo profilo Instagram lo rispecchierà: come ho detto non vogliamo trasformare papà in un influencer, cambiando la sua essenza».

Insomma «non sarà molto presente: pubblicheremo dei contenuti quando ci saranno delle occasioni interessanti, magari per mandare un incoraggiamento o un messaggio importante, oppure per mostrare ai suoi tifosi qualche momento divertente della sua vita. Vuole condividere soltanto le cose che per lui hanno un valore».

Un inizio promettente. Roberto Baggio è stato sommerso da messaggi. È rimasto sbalordito dice Valentina. «Molto contento di vedere le reazioni dei tifosi, il calore della gente: è sempre bello vedere l’affetto che ancora oggi gli dimostrano tutti gli appassionati».