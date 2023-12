Romina Carrisi incinta, la dolce dedica al figlio in arrivo: «T'insegnerò l'amor proprio e il rispetto»

Romina Carrisi, 37 anni ha condiviso con i suoi follower alcune foto molto dolci della sua gravidanza. Romina e Stefano Rastelli, il suo compagno di 17 anni più grande, hanno da subito voluto provare ad avere un bambino. Per la figlia di Al Bano si tratta del primogenito, mentre per Stefano sarà il terzo figlio, dopo Emma, 19 anni, e Lola, 17 anni.

«Un bambino molto desiderato, in arrivo il 14 gennaio», aveva detto Romina in alcune interviste.

«T’insegnerò l’amor proprio, che la prima relazione che devi avere è con te stesso perché detterà di conseguenza tutte le altre.

T’insegnerò il rispetto, per le religioni, culture, pensieri e vissuti diversi dal tuo. T’insegnerò ad essere libero di esprimerti senza offendere, difenderti senza essere aggressivo, viaggiare senza perderti. Non vedo l’ora di conoscerti, amore mio. Siamo in tanti ad aspettarti», ha scritto Romina Power, mentre mostra, radiosa, il suo pancione giunto quasi al termine della gravidanza.