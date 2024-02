Sabrina Ghio, la figlia ricoverata in ospedale: «Mi sono fidata del pediatra che si è rubato solo soldi»

Sabrina Ghio, ex tronista di Uomini e donne, e Carlo Negri sono genitori della piccola Mia, nata a giugno 2022. Dopo un periodo difficile, segnato da tre aborti spontanei e la lotta contro una malattia, Sabrina Ghio stava vivendo un periodo spensierato e felice. Ma ovviamente la vita «non è sempre rose e fiori». Infatti l'ex tronista nelle ultime ore ha dovuto affrontare ore di ansia e tanta preoccupazione. Il motivo? La piccola Mia è finita in ospedale.

«La vita è piena di imprevisti, alcune volte belli, altre purtroppo no - ha scritto Sabrina Ghio nelle sue Instagram stories - Mi sono sentita dire che era semplice influenza, che ero esagerata e addirittura mi sono fidata di un pediatra che in realtà si è rubato solo i soldi dicendomi che i polmoni erano puliti.

Ieri mattina dovevo partire per Milano ma dopo la nottata ho deciso di annullare tutto e sono andata in pronto soccorso perché avevo capito che c'era qualcosa che non andava. Mia era completamente abbandonata nelle mie braccia senza reagire. Alla fine dopo analisi, tamponi, radiografie e visite mi hanno comunicato che oltre ad essere disidratata ha una polmonite in corso che va curata. Quindi ricovero immediato».

L'ex tronista di Uomini e donne ha aggiunto: «In queste ore in cui non avete avuto nostre notizie ho ricevuto tanti messaggi da parte vostra in cui mi chiedevate notizie su Mia quasi come se fossimo collegate da un filo. Grazie per l'affetto e grazie perché stanotte tra una flebo, un pianto e la paura mi avete tenuto compagnia».

Subito dopo Sabrina Ghio ha pubblicato un video di Mia che con un tubicino nel naso prova a mangiare un biscotto: «Giochiamo con un biscotto (l’intento è quello di farla mangiare giocando). Grazie per l’amore che ci state dimostrando, vi aggiorno presto».