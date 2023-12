Sarah Ferguson con re Carlo e Camilla a Natale: non succedeva da oltre 30 anni

Durante le feste di Natale le famiglie si uniscono per festeggiare, brindare e scambiarsi i regali. Anche in quelle reali accade tutto questo, ma in una tenuta che può ospitare più di 50 invitati come quella di Sandringham, nel Norfolk.

Per la prima volta in più di 30 anni, Sarah Ferguson, Duchessa di York, si è unita alla famiglia reale per trascorrere il giorno di Natale con le sue figlie Eugenie e Beatrice. Presente anche l'ex marito Andrea, duca di York.

Il Natale

È stata una grande sorpresa avvistare Sarah Ferguson accanto al re e alla regina al raduno annuale della famiglia reale, dove è stata vista accettare fiori e scherzare con il pubblico mentre augurava a tutti un «Buon Natale».

La duchessa di York non partecipava a questa funzione da oltre 30 anni e l'ultima volta è stata nel 1991, un anno prima di separarsi dal Duca di York. In quell'occasione fu fotografata mentre camminava dietro Diana, principessa del Galles.

All'incontro natalizio dei Royals erano presenti anche la principessa Beatrice con il suo compagno Eduardo Mapelli Mozzi, e la principessa Eugenie con suo marito Jack Brooksbank.

Per il secondo anno consecutivo, anche il duca di York ha passeggiato per i vialetti della tenuta con gli altri reali. Simbolo di rivalsa all'interno della monarchia dopo lo scandalo sul caso Epstein.

We are enjoying each other’s company and feeling grateful today. I hope everyone has a wonderful day. Happy Christmas to anyone who celebrates and season’s greetings to all! pic.twitter.com/jfc2YbQZeo — Sarah Ferguson (Fergie) (@SarahTheDuchess) December 25, 2023

Il post

Per augurare a tutti un Buon Natale, Sarah Ferguson ha scelto il mezzo più tempestivo e diretto per farlo. Tramite i suoi canali social ha pubblicato uno scatto con le sue due figlie, Eugenie e Beatrice, scrivendo: «Ci stiamo godendo la reciproca compagnia e ci sentiamo grati oggi. Auguro a tutti una splendida giornata. Buon Natale a chi festeggia e saluti a tutti!».