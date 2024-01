Reali, Sarah Ferguson e il principe Andrea inseparabili dopo l'annuncio del melanoma maligno: «Si risposeranno, si amano»

I reali britannici sono in balia dei problemi di salute. Prima l'operazione «programmata all'addome» della principessa di Galles Kate Middleton – tra notizie ufficiali rassicuranti e allarmismi degli esperti reali che si dicono «preoccupati» –; poi l'intervento alla prostata imminente di Re Carlo III. Nell'affaire sanitario della royal family è piombato un altro macigno. La recente diagnosi di melanoma maligno a Sarah Ferguson, duchessa di York. Protagonista delle cronache dei tabloid britannici, con i suoi trionfi e scandali.

Il nuovo tumore

Fergie, come familiarmente venne ribattezzata in gioventù dalla stampa, ha 64 anni. Sei mesi fa era stata sottoposta a una mastectomia a causa di un cancro al seno.

Più di recente il suo dermatologo ha disposto la rimozione di diversi nei da controllare cautelativamente, prima di un intervento ricostruttivo. E uno di questi nei è risultato essere un melanoma maligno della pelle.

Il ritorno di Fergie

Il suo ritorno a Sandringham per le festività natalizie, dopo un'assenza di 32 anni, ha segnato una sorta di rinascita, dimostrando la sua capacità di adattamento e la volontà di affrontare le critiche. La relazione travagliata con il principe Andrea, costellata da scandali e separazioni, sembra ora un rifugio di stabilità in mezzo alle tempeste che l'hanno colpita negli anni. «Ora, dopo il riavvicinamento con il principe, le diagnosi di cancro e l'avanzare dell'età, dovrebbe "tornare" con il terzogenito della defunta Regina Elisabetta», si legge sul Daily Mail.

Il legame tra la duchessa di York e il principe Andrea, sebbene segnato da scandali e separazioni, emerge ora come un legame profondo e di sostegno reciproco. Mentre combatte contro il cancro, è, infatti, il Principe Andrea che si erge come suo pilastro di forza, sottolineando il legame che li unisce da oltre quattro decenni.

Inseparabili

La sua storia è così intrecciata con quella di Andrea che è quasi impossibile separarle. Ogni volta che uno dei due ha subito qualche disgrazia (o scandalo), è stato l'altro a raccogliere i pezzi. Proprio adesso, mentre lei sta combattendo contro il tumore – solo pochi mesi dopo aver subito una mastectomia e un intervento di chirurgia ricostruttiva a seguito di una diagnosi di cancro al seno – è stato Andrea, che lei descrive come un «uomo buono e gentile», a starle vicino.

Non troppo tempo fa era stata la duchessa a consolare l'ex marito, dopo le storie di abusi sessuali. In questa "nuova vita", secondo il tabloid, Fergie rifiuta l'autocommiserazione. La sua apertura nel condividere la notizia e la sua battaglia per la sensibilizzazione della malattia dimostrano una volta di più la sua capacità di trasformare le avversità in opportunità. Questo opportunità, rivela il Daily mail, potrebbe essere motivo di riavvicinamento e di un nuovo matrimonio.