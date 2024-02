Sarah Ferguson e il principe Andrea: «Re Carlo è favorevole a un nuovo matrimonio, la Regina Elisabetta non voleva»

"Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano". Potrebbe essere questo il caso di Sarah Ferguson e dell'ex marito e principe Andrea? I sudditi inglesi, in questi ultimi anni, si sono spesso chiesti se i Duchi di York sarebbero tornati insieme. Dopo la separazione avvenuta quasi trent'anni fa, infatti, i due sono sempre rimasti in ottimi rapporti tanto da condividere la stessa casa.

Ecco cos'ha rivelato una fonte vicina a Buckingham Palace.

Reali, Sarah Ferguson ha un tumore alla pelle: «È un melanoma maligno»

La storia d'amore tra Sarah Ferguson e il principe Andrea

Sarah Ferguson e il principe Andrea si sono sposati nel 1986 e si sono separati dieci anni più tardi, nel 1996. Dal loro amore sono nate le figlie Beatrice ed Eugenia che sono sempre andate molto d'accordo con i principi William e Harry (che parla di loro anche in Spare).

Nonostante il divorzio, i Duchi di York, all'epoca, avevano deciso di cercare di rimanere in buoni rapporti per non suscitare scandali o troppo gossip intorno alla loro relazione finita. "Fergie", quindi, è rimasta al Royal Lodge insieme ad Andrea che, poi, negli anni, è stato coinvolto in numerosi scandali.

I due si sono sempre scambiati commenti d'affetto in pubblico e hanno condotto una convivenza molto tranquilla per essere ex marito e moglie, tanto da essere ettichettati come "la coppia di divorziati più felice del mondo". Proprio a causa di questo rapporto "insolito", in tanti si sono chiesti se i reali non potrebbero convolare a nozze di nuovo. Infatti, questa ipotesi sarebbe già stata avanzata qualche tempo fa, ma la Regina Elisabetta II e il principe Filippo, nonostante «volessero molto bene» a Sarah, si sono sempre opposti a un secondo matrimonio tra i due.

Le rivelazioni dell'insider

Recentemente, proprio sull'ipotetico secondo matrimonio tra Sarah Ferguson e il principe Andrea, un'insider ha rivelato al The Telegraph: «Se il Duca e la Duchessa di York dovessero mai decidere di risposarsi, avrebbero la strada spianata, dato che, Re Carlo avrebbe dato la sua benedizione». Tuttavia, c'è chi non la pensa così, infatti, secondo un'altra fonte: «Non credo che una cosa del genere accadrà mai» per altre ragioni.

Sarah Ferguson e il cancro alla pelle

A Ferguson, la duchessa di York, recentemente è stato diagnosticato un cancro alla pelle, solo sei mesi dopo essere stata curata per un cancro al seno.

La diagnosi è di un melanoma maligno, una forma di cancro della pelle, rilevato dopo che le sono stati rimossi diversi nei, uno dei quali è stato identificato come canceroso. Il portavoce della duchessa ha dichiarato che Sarah dovrà sottoporsi a ulteriori indagini per assicurarsi che il cancro sia stato preso nelle fasi iniziali.