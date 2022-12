Sfera Ebbasta festeggia il compleanno: «30 anni di trap e non sentirli». Il dolce regalo della fidanzata Angelina

Sfera Ebbasta ha raggiunto la soglia dei 30 anni. Il rapper italiano spegne oggi trenta candeline, e per l'occasione la fidanzata di Gionata Boschetti, suo vero nome, ha organizzato una piccola sorpresa. Angelina Fiol Lacour ha, inoltre, condiviso sul suo profilo social un dolce post dedicato al suo compagno e papà del loro primo figlio: «Buon compleanno a tutta la mia vita», ha scritto Angelina.

Bad Bunny re di Spotify, in Italia trionfa Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta, in tour: sold out il concerto al Palazzo dello Sport a Roma

Sfera Ebbasta pazzo per le fettuccine Alfredo e i Pokemon. Che show il suo pranzo

Il compleanno di Sfera Ebbasta

Sfera, così come viene chiamato dai suoi fan, ha condiviso un post su Instagram con degli scatti in cui si vede il rapper in primo piano accanto a dei palloncini con il numero degli anni appena compiuti: «30 anni di trap e non sentirli», ha scritto Sfera a corredo delle sue foto.

«Sono così orgogliosa di te e della bella famiglia che abbiamo creato. Ti amiamo con tutto il nostro cuore, non cambiare mai», conclude così il post di Angelina, menzionando il frutto del loro amore, il primogenito Gabriel, nato lo scorso giugno.

Il regalo

Per l'occasione la fidanzata ha riempito la camera da letto di decorazioni per il compleanno: oltre ai palloncini col numero 30, Angelina ha fatto realizzare un mega poster che ritrae i due innamorati mentre si scambiano un romantico bacio.