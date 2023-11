Sonia Bruganelli, la verità su Antonino Spinalbese: «Una relazione con lui fa curriculum»

La gossip news sulla simpatia tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese continua a monopolizzare i social. A tale proposito, nelle ultime ore, l'ex opinionista del Gf Vip si è trovata a rompere il silenzio. L'ex moglie di Paolo Bonolis ha scelto di mettere i puntini sulle i e con la sua proverbiale ironia ha cercato di essere quanto più sincera possibile in merito a tale pettegolezzo. «Quando vado a Milano sono molto felice di incontrare sia lui che la piccola Luna». Sono queste alcune delle parole che Sonia Bruganelli ha espresso in merito al suo attuale rapporto con l'ex gieffino.

«È stato creato anche un gruppo e lo chiamano gli spinelli, non è molto carino ma questa cosa fa ridere - ha raccontato Sonia Bruganelli in un'intervista a Turchesando - No ragazzi lui è un carissimo amico.

Noi abbiamo collaborato e lo stiamo facendo ancora oggi a livello lavorativo ed io veramente devo dire che quando vado a Milano sono molto felice di incontrare sia lui che la piccola Luna che è davvero meravigliosa».

L'ex opinionista ha aggiunto: «Lui mi piace come ragazzo e come persona. Veramente è uno dei pochi uomini con cui non riesco mai a pagare, che sia per una cena o un caffè, anche quando si esce in gruppo, paga sempre lui. Non c'è nulla da fare lui è molto gentile. È una bravissima persona. Non smentiamo perché fa sempre curriculum una relazione con Antonino. Chi lo sa, ad oggi è un amico ma chi vivrà vedrà».

Sonia Bruganelli ha espresso anche il suo pensiero in merito a Cesara Buonamici al Grande Fratello. «Non so se sia un pesce fuor d’acqua - ha sottolineato Sonia Bruganelli - Però lei mi sembra che lì sia stata messa in ostaggio e che non vede l’ora che finisca, che il suo obbiettivo sia quello di uscirne il più possibile pulita».

«Io invece ho seguito tutte le edizioni del reality tant'è che mi sono laureata con una tesi sul Grande Fratello - ha aggiunto Sonia Bruganelli - Io mi divertivo durante il reality perché lanciavo il sasso per vedere le loro reazioni. Molte volte si presentavano le reazioni che mi immaginavo».