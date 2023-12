Sonia Bruganelli: «Il Natale lo passo in famiglia con Paolo e i nostri figli. Poi a gennaio avrò una casa tutta mia»

Sonia Bruganelli da gennaio torna in televisione (non solo su Mediaset Infinity), ci ritorna con il suo programma più amato, I libri di Sonia, e con molte novità, rivela a Chi. Il format non cambia. «Avremo scrittori impegnati, che hanno raggiunto grandi traguardi e vinto premi importanti, ma anche libri pop, più leggeri. E strizzeremo l’occhio ai racconti della GenZ». «È un programma che tocca il mio cuore; qualcosa che ho sempre sognato, voluto, in cui ho creduto fin da subito. All’inizio non è stato facile, ma per paure solo mie. Pensavo che molti scrittori mi avrebbero risposto picche, che non si sarebbero fatti intervistare da me, ma era tutto nella mia testa. I consigli di Paolo poi sono stati preziosi...».

La separazione da Bonolis

Già Paolo Bonolis.

Lei sorride e non si scompone: «Ma Paolo c’è! Io in queste settimane sono impegnata con i lavori della casa nuova che, sono sincera, sembrano non finire mai. Ma, a Natale, anzi, a partire dal 22 dicembre festeggeremo insieme prima il compleanno della nostra Silvietta, che ormai è diventata grande; dopo, arriveranno i figli di Paolo dall’America con i loro bambini e le compagne e, poi, non so, gireremo. Festeggeremo insieme perché siamo una famiglia fortunata e allargata. E lo siamo perché quello che succede nel mondo, e anche nella nostra Italia, ci fa sentire la paura. In casa, invece, percepisco solo sicurezza. Sempre».

I figli

Sonia si sente una mamma molto fortunata. «Silvia è la nostra luce, la nostra gioia, anche se si innamora troppo facilmente (sorride, ndr); Adele sogna di recitare e la vedo crescere ogni giorno, diventare anche un poco mia complice in famiglia. E poi c’è Davide, che si è fidanzato, gioca a calcio vicino a Milano, nel Renate, e ha trovato un suo equilibrio; ho conosciuto anche la sua fidanzata e insieme si godono la fortuna di essersi trovati».

La nuova casa

E la vita sentimentale di Sonia? «Ogni settimana ho un fidanzato diverso… (ride) Ormai non perdo più nemmeno tempo a smentire. Però ci rido: fossero queste le cose gravi». Il vero cambiamento per lei sarà invece uscire di casa: «Con il nuovo anno dovrei spostarmi davvero, fare il trasloco e finalmente avrò una casa tutta mia. Questo sì sarà un grande cambiamento per me».