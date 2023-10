Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta sono tornati insieme: «Ora conviviamo»

Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta sono tornati insieme. Anche se ai fan più affezionati della coppia non saranno sfuggite le foto insieme durante le vacanze estive a Barcellona pubblicate su Instagram, un vero e proprio annuncio ufficiale della rinascita della relazione tra l'ex senatrice e l'ex spogliarellista non c'era ancora stato. Fino a oggi, quando Simone in un'intervista ha raccontato come i due siano riusciti a superare il momento di crisi che li aveva portati alla rottura e a far trionfare l'amore.

Simone Coccia Colaiuta, in un'intervista a Novella 2000, ha raccontato come è avvenuto il loro riavvicinamento. «Quando io e Stefania ci siamo allontanati ho sempre lasciato la porta aperta.

Avevo messo in conto che poteva essere finita per sempre, ma sapevo che mandare all’aria 9 anni di fidanzamento sarebbe stato un peccato. Tornare insieme è stato inevitabile, soprattutto perché i motivi che ci hanno portato a prenderci una pausa erano meno importanti del nostro sentimento». Simone e Stefania Pezzopane non hanno mai nascosto di provare ancora forti sentimenti reciproci nonostante la rottura, e lo testimoniano le lacrime con cui avevano raccontato la fine della loro storia a Pomeriggio 5. I sei mesi in cui sono stati lontani sono serviti a entrambi a fare chiarezza sulle proprie priorità, e non sono mancati gli incontri - seppur sporadici - e le telefonate.

Proprio una telefonata ha portato al riavvicinamento definitivo, quella in cui Simone ha chiesto alla sua Stefania di accompagnarlo in un viaggio in Spagna: «Le ho chiesto di partire insieme per Barcellona. Avevo fatto il biglietto per me e quando ci siamo sentiti le ho chiesto di venire. Lei ha accettato. Lì, in Spagna, ci siamo ritrovati e ora viviamo insieme a L’Aquila».